AB, ABD'ye meydan okuyor: Tahran'a petrol-gaz ziyareti

Bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekbar Salihi, Çevre Bakanı İsa Kalantari ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile görüşecek Canete, yarın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile biraraya gelecek.
TRUMP'IN KARARI SONRASI BATI'DAN İLK ZİYARET
Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeniden yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklamasından beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Batılı yetkili.
Trump'ın kararını açıklamasının ardından Fransız Total ve Hollandalı Maersk şirketleri İran'da kalmaya devam etmelerinin imkansız olacağını açıklamıştı.
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söylemişti.
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