AB, ABD'ye meydan okuyor: Tahran'a petrol-gaz ziyareti

ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı dirilten AB, ardından Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete'yi Tahran'a gönderdi.

© AA / Fatemeh Bahrami ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti

AB'nin enerji komiseri Miguel Arias Canete, bugün Tahran'a başlayan ziyaretinde İran petrolü ve gazı almaya devam etmek ve Avrupa şirketlerini Amerikan yaptırımlarından korumaya yönelik planları sunacak.

Bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekbar Salihi, Çevre Bakanı İsa Kalantari ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile görüşecek Canete, yarın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile biraraya gelecek. © REUTERS / Kevin Lamarque Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor

TRUMP'IN KARARI SONRASI BATI'DAN İLK ZİYARET

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeniden yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklamasından beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Batılı yetkili.

© REUTERS / Stoyan Nenov Macron: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İran'daki Avrupalı şirketlerin varlığını garantiye alacağız

Trump'ın kararını açıklamasının ardından Fransız Total ve Hollandalı Maersk şirketleri İran'da kalmaya devam etmelerinin imkansız olacağını açıklamıştı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söylemişti.