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    İran petrol

    AB, ABD'ye meydan okuyor: Tahran'a petrol-gaz ziyareti

    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
    Avrupa
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    ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı dirilten AB, ardından Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete'yi Tahran'a gönderdi.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AA / Fatemeh Bahrami
    ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti
    AB'nin enerji komiseri Miguel Arias Canete, bugün Tahran'a başlayan ziyaretinde İran petrolü ve gazı almaya devam etmek ve Avrupa şirketlerini Amerikan yaptırımlarından korumaya yönelik planları sunacak.

    Bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekbar Salihi, Çevre Bakanı İsa Kalantari ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile görüşecek Canete, yarın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile biraraya gelecek.

    Beyaz Saray'da ikinci Merkel-Trump görüşmesi
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor

    TRUMP'IN KARARI SONRASI BATI'DAN İLK ZİYARET

    Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeniden yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklamasından beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Batılı yetkili.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Macron: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İran'daki Avrupalı şirketlerin varlığını garantiye alacağız
    'TOTAL ÇEKİLİRSE YERİNİ ÇİN DEVLET ŞİRKETİ ALIR'

    Trump'ın kararını açıklamasının ardından Fransız Total ve Hollandalı Maersk şirketleri İran'da kalmaya devam etmelerinin imkansız olacağını açıklamıştı.

    İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söylemişti.

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