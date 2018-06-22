Yunanistan'ın borçları hafifletildi: 'Krizin artık sona erdiğini düşünüyorum'

Yunanistan'ın 8 yıldır süren kurtarma programı biterken borç yükü de hafifliyor. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno,"Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık" dedi. Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos ise, anlaşmadan memnun olduğunu belirterek "Krizin artık sona erdiğini düşünüyorum" dedi.

Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu. Centeno, "Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık" dedi.

Toplantıda, Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının görüşüldüğüne dikkati çeken Centeno, "Yunanistan, 8 yılın sonunda kurtarma programını tamamlayarak kendi ayaklarında duracak" diye konuştu.

© AFP 2018 / Frederick Florin Juncker: Yunanistan'daki mali kriz 'ebedi'

Centeno, kurtarma programının başarılı geçtiğine dikkati çekerek, "Kurumlar, Yunanistan'ın kurtarma programının dördüncü ve son gözden geçirme kapsamında 88 ön koşulun tamamının yerine getirildiğini onaylıyor. Bu, Yunanistan'ın kurtarma programını başarıyla tamamladığını ortaya koyuyor. Yunanistan için bundan sonra başka bir kurtarma programı uygulanmayacak" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a toplam 3 kurtarma programı kapsamında düşük faizli 240 milyar euronun üzerinde kaynak sağlandığını anımsatan Centeno, "Kurumlar tarafından yapılan borç sürdürülebilirliği analizi, Yunanistan'ın borcunun gelecekte sürdürülebilir hale getirilmesi için daha fazla borç indiriminin gerekli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

10 YILLIK FAİZ ERTELEME KARARI

Centeno, Yunanistan'ın finansal piyasalara geri dönmesini sağlayacak önlemler alındığını belirterek, "Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık. Bu paket, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kredilerinde 10 yıllık bir süre uzatımı ile faiz ve amortismanlarda 10 yıllık erteleme içeriyor" dedi.

Yunanistan'ın kurtarma programının 20 Ağustos tarihinde sona ereceğini anımsatan Centeno, ülkenin program sonrasında kendi ayakları üzerinde durabilmesi 15 milyar euroluk yeni bir kredi sağlanacağını ifade etti.

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos ise, düzenlediği basın toplantısında "Mutluyum. Yunanistan krizinin artık sona erdiğini düşünüyorum" dedi ve kreditörlerin katkısıyla sağlanacak likidite tamponunun 22 ay boyunca finansman ihtiyacını karşılayabileceğini aktararak, "Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz ve piyasalara tekrar çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

2010'dan bu yana kurtarma paketi programında bulunan ve toplamda üç kurtarma paketi uygulanan Yunanistan'da kreditörlerin talebiyle meclise gelen son paket de geçen hafta onaylanmıştı.

Yunanistan yüzde 180 civarıyla Euro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumda bulunuyor.