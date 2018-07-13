Fransa Maliye Bakanı: AB şirketlerine İran yaptırımlarından muafiyet istedik, ABD'den 'hayır' yanıtı aldık

Le Figaro gazetesine konuşan Le Maire ''Bu bahar ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e mektup yazıp İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlere ayrıcalık tanımasını, yaptırımlardan muafiyet vermesini istedim. ABD'nin cevabı yeni geldi ve olumsuz oldu'' dedi.
'ABD'YE KARŞI AB'NİN TİCARİ EGEMENLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ'
AB'nin ticari egemenliğini garanti altına almak için acil önlemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Fransız bakan, ''Avrupa'nın ABD'nin kendi yasal sınırlarının dışına taşan yaptırımlarına direnebilmesini sağlayacak etkin enstrümanlara ve özerk mali ağlara ihtiyacı var'' diye konuştu.
'KARARLI VE ORANTILI KARŞILIK VERMEYE MECBURUZ'
ABD'nin gümrük duvarlarını yükseltmesi karşısında AB'nin ne yapması gerektiği sorusu üzerine Le Maire, ticaret savaşlarını Trump'ın başlattığını, AB'nin kararlı ve orantılı misillemesinin en doğru karşılık olacağını söyleyerek ekledi:
''ABD bu politikada ısrar ederse Avrupalıların bununla ilgili yeni kararlar alması gerekecek.''
Trump yönetiminin uluslararası hukuku çiğneyen tek taraflı, gayri adil önlemlerinde ısrar ettiği müddetçe AB'nin ABD ile müzkareye oturmayacağını savunan Fransız bakan ''Tersi şekilde hareket etmek, zayıf olduğumuzu kabul etmek anlamına gelir ve en önemli çıkarlarımıza zarar verir'' dedi.
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