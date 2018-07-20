Kayıt
16:29 20 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya Başbakanı Angela Merkel

    Merkel: Trump ve Putin'in görüşmesi herkes için iyi

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Berlin'de yıllık yaz basın toplantısında soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Helsinki'deki zirvesine değindi. "Onların her toplantısından memnunum" diyen Merkel diyaloğun önemini vurgulayarak "Bu herkes için iyi, özellikle de bu iki ülke arasındaki" dedi.

    Donald Trump, ABD Donanma Akademisi mezuniyet töreninde...
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Rusya'yla işler yürümezse Putin'in gelmiş geçmiş en kötü düşmanı olurum
    Her yıl yaz aylarında yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de hafta başında yapılan zirve hakkında açıklamalar yaptı.

    'ABD VE RUSYA BAŞKANLARININ GÖRÜŞMESİ NORMAL SAYILMALI'

    "Bu görüşmeler basitçe herkes için iyi. Özellikle de bu iki ülke (Rusya ve ABD) arasındaki görüşmeler" diyen Merkel  "2005'ten beri hiçbir Rusya Devlet Başkanı'nın ABD'yi ziyaret etmemesi gerçeği normal kabul edilmemeli. ABD ve Rusya Başkanları'nın görüşmesi yeniden normal sayılmalı. Bu nedenle yapılan her toplantıdan memnunum"  ifadelerini kullandı.

    Putin en son 2005'te dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Beyaz Saray'a davet edilmiş, eski Rusya Devlet Başkanı ve mevcut Başbakan Dmitriy Medvedev 2010'da Washington'ı ziyaret etmişti.

    Melania Trump- Vladimir Putin- Donald Trump
    © Sputnik /
    Beyaz Saray: Trump, Putin’i sonbaharda Washington’a davet etti
    Trump 'ın Helsinki'deki zirvenin ardından bu yıl Putin'i görüşmeler için Washington'da ağırlamaya hazırlandığı basına yansımış, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders Trump'ın,  Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Putin'i bu sonbahar Beyaz Saray'a davet etmesini istediğini duyurmuştu.

    Pazartesi günkü zirvede Putin ve Trump 2 saati aşın süre boyunca bire bir görüşme yapmış ve salona çevirmenlerden başka kimse alınmamıştı. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenlemişti.

    El alınan konualr arasında ikili ilişkileri Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddiaları ve Suriye krizi de vardı. 

    Trump dün yaptığı açıklamada görüşmede 'terörizmle mücadele, İsrail'in güvenliği, nükleer silahlaın yayılması, siber saldırılar, ticaret, Ukrayna, Ortadoğu barışı ve Kuzey Kore' konularının ele alındığını söylemişti.

    İlgili konular:

    'Putin, Trump'a Donbass'ta referandum yapılmasını önerdi'
    Time, yeni sayısının kapağında Putin ile Trump'ı 'birleştirdi'
    Kosaçev: Putin-Trump zirvesindeki tercümanı ABD Kongresi'ne davet etme fikri, diplomasinin anlamına darbe vuruyor
    Trump: Putin'le ikinci görüşmemi dört gözle bekliyorum
    Etiketler:
    Diyalog, Rusya-ABD İlişkileri, Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin, Almanya, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    İstanbul'da 'Sis Parkı' açıldı
    İstanbul'da 'Sis Parkı' açıldı
    Karikatür
    Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet