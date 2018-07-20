Merkel: Trump ve Putin'in görüşmesi herkes için iyi

Berlin'de yıllık yaz basın toplantısında soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Helsinki'deki zirvesine değindi. "Onların her toplantısından memnunum" diyen Merkel diyaloğun önemini vurgulayarak "Bu herkes için iyi, özellikle de bu iki ülke arasındaki" dedi.

Her yıl yaz aylarında yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de hafta başında yapılan zirve hakkında açıklamalar yaptı.

'ABD VE RUSYA BAŞKANLARININ GÖRÜŞMESİ NORMAL SAYILMALI'

"Bu görüşmeler basitçe herkes için iyi. Özellikle de bu iki ülke (Rusya ve ABD) arasındaki görüşmeler" diyen Merkel "2005'ten beri hiçbir Rusya Devlet Başkanı'nın ABD'yi ziyaret etmemesi gerçeği normal kabul edilmemeli. ABD ve Rusya Başkanları'nın görüşmesi yeniden normal sayılmalı. Bu nedenle yapılan her toplantıdan memnunum" ifadelerini kullandı.

Putin en son 2005'te dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Beyaz Saray'a davet edilmiş, eski Rusya Devlet Başkanı ve mevcut Başbakan Dmitriy Medvedev 2010'da Washington'ı ziyaret etmişti.

Trump 'ın Helsinki'deki zirvenin ardından bu yıl Putin'i görüşmeler için Washington'da ağırlamaya hazırlandığı basına yansımış, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Putin'i bu sonbahar Beyaz Saray'a davet etmesini istediğini duyurmuştu.

Pazartesi günkü zirvede Putin ve Trump 2 saati aşın süre boyunca bire bir görüşme yapmış ve salona çevirmenlerden başka kimse alınmamıştı. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenlemişti.

El alınan konualr arasında ikili ilişkileri Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddiaları ve Suriye krizi de vardı.

Trump dün yaptığı açıklamada görüşmede 'terörizmle mücadele, İsrail'in güvenliği, nükleer silahlaın yayılması, siber saldırılar, ticaret, Ukrayna, Ortadoğu barışı ve Kuzey Kore' konularının ele alındığını söylemişti.