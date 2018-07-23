‘İngiltere’de Skripal olayının baş şüphelisinin robot resmi çıkarıldı’

İngiliz polisinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızını zehirleme olayının baş şüphelisi olduğu ileri sürülen bir kadının robot resmini çıkardığı bildirildi, fakat resim hala yayınlanmadı.

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre robot resminin hazırlanması için Skripal ile kızının zehirlendiği Salisbury'deki güvenlik kameralarının kayıtları kullanıldı. Makalede, polisin robot resmini oluştururken yüz tanıma teknolojileri kullandığı, resmin Salisbury'deki olayın ‘kilit tanıklarına’ gösterildiği ve tanıkların ‘gizemli kadın’ konusunda sorgulandığı ileri sürüldü.

Diğer yandan Scotland Yard konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı gibi robot resmini de şimdiye kadar yayınlamadı.

İngiliz medyasının sunduğu senaryoya göre Skripal olayında bilinmeyen bir kadının yönettiği bir grup ‘Rus casusun’ parmağı var. Daha önce Sergey Skripal ve kızını zehirleyen şüphelilerin, olayda kullandıkları kimyasalı Salisbury'de bir parkta bırakarak ülkeden kaçtığı, Amesbury'de zehirlenen 2 İngiliz vatandaşının da bırakılan şişeyi buldukları iddia edilmişti.

İngiliz polisi ise Amesbury olayında kullanılan maddenin, geçtiğimiz mart ayında Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği madde ile aynı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

İngiliz hükümeti mart ayındaki zehirlenme olayın ardından hiçbir soruşturma yapılmadan doğrudan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise bu suçlamayı defalarca reddetti.