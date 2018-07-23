‘İngiltere’de Skripal olayının baş şüphelisinin robot resmi çıkarıldı’

Diğer yandan Scotland Yard konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı gibi robot resmini de şimdiye kadar yayınlamadı.
İngiliz medyasının sunduğu senaryoya göre Skripal olayında bilinmeyen bir kadının yönettiği bir grup ‘Rus casusun’ parmağı var. Daha önce Sergey Skripal ve kızını zehirleyen şüphelilerin, olayda kullandıkları kimyasalı Salisbury'de bir parkta bırakarak ülkeden kaçtığı, Amesbury'de zehirlenen 2 İngiliz vatandaşının da bırakılan şişeyi buldukları iddia edilmişti.
İngiliz polisi ise Amesbury olayında kullanılan maddenin, geçtiğimiz mart ayında Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği madde ile aynı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.
İngiliz hükümeti mart ayındaki zehirlenme olayın ardından hiçbir soruşturma yapılmadan doğrudan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise bu suçlamayı defalarca reddetti.
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