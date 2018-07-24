FEMEN'in kurucularından Saçko, Paris'teki evinde ölü bulundu

Ukraynalı feminist grup FEMEN'in kurucularından biri olan Oksana Şaçko'nun Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde intihar ederek hayatını kaybettiği belirtildi.

© REUTERS / Thomas Peter Viyana balosunda FEMEN'den Poroşenko protestosu

Çıplak protesto eylemleriyle tanınan feminist örgüt FEMEN'in üyelerinden İnna Şevçenko, Sputnik'e verdiği demeçte, hareketin üç kurucusundan biri olan Oksana Şaçko'nun intihar ederek öldüğünü doğruladı.

Daha önce sosyal medyadaki bazı paylaşımlar kaynak gösterilerek yayınlanan haberlerde, Şaçko'nun Paris'teki dairesinde dün ölü bulunduğu belirtiliyordu.

İddialara göre Şaçko, 'Hepiniz sahtesiniz' yazısının yer aldığı bir intihar notu bıraktı.

Ayrıca Şaçko'nun son 2 yılda iki kez intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.

Ukraynalı feminist aktivistin intihar etme sebebine ilişkin yakınları ya da soruşturmacılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

FEMEN 2008'de Ukrayna'da kurulmuş ve 2012'de Fransa'da tescillenmişti

Organizasyonun birçok ülkeden üyesi olsa da çoğunluğunu Ukraynalı kadın öğrenciler oluşturuyor.

SERGEI SUPINSKY Oksana Şaçko

'PARİS'İN BOHEM HAYAT BİÇİMİ ONU TÜKETTİ'

Bu arada sosyal medya üzerinden açıklama yapan bir arkadaşının, Saçko'nun resim sergileri düzenlediğini ve pek çok varlıklı insanla arkadaşlık ettiğini söyleyip "Paris'in bohem hayat biçimi onu tüketti" ifadelerini kullandığı belirtildi.