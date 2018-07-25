Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Başkent Atina yakınlarında çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu.
#Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2018
Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında en az 74 kişi hayatını kaybetmişti.
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