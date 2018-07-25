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11:04 25 Temmuz 2018
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla

    'Benallagate' skandalı hakkında ilk kez konuşan Macron: Tek sorumlu benim

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski koruması ve özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcileri darbettiği olayla ilgili ilk kez konuştu. Macron olayın tek sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alexandre Benalla
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısı Benalla kovulacak
    Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron, başkent Paris'te Latin Amerika Evi'nde partisi  'Cumhuriyet Yürüyüşü'  ( La Republique En Marche!) hareketinin milletvekilleri ile bir araya geldiği ve basına kapalı gerçekleşen programda, Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcileri darbettiği olaya ilişkin 2 hafta süren sessizliğini bozdu.

    MACRON, BENALLA'NIN DAVRANIŞINI 'İHANET' OLARAK NİTELEDİ

    Guardian'ın aktardığına göre, Benalla'nın davranışını 'ihanet' olarak niteleyen Macron "Suçlanacak olan benim. Eğer biri bu olayda sorumlu arıyorsa o kişi sadece benim. Benallla'ya güvenmiş olan bendim" ifadelerini kullandı.

    'FRANSIZ HALKINA HESAP VERECEĞİM'

    14 ay önce Cumhurbaşkanı seçilen ve ülkede 'Benallagate' olarak anılan skandal nedeniyle görev süresindeki en ciddi krizle boğuştuğu ifade edilen Macron ayrıca "Gelip beni alabilirler. Fransız halkına hesap vereceğim" diye konuştu.

    ​1 Mayıs'ta yaşananların çok ciddi olduğunu söyleyen Macron'un Benalla'ya yaptırım uygulanmasını kendisinin onayladığını söylediği de belirtildi.

    Kamuoyu, Benalla'nın 1 Mayıs'ta Paris'teki eylemler sırasında polis olarak görevli olmamasına rağmen genç eylemcilere şiddet uygulamasından Le Monde gazetesinin yayımladığı görüntüler sayesinde haberdar olmuştu.

    Elysee Sarayı olayı 2 ay boyunca gizlemişti.

    4 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

    Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Macron'un koruması Benalla'nın göstericileri dövmesi skandalıyla ilgili 2 saat boyunca parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Fransa İçişleri Bakanı: Korumasının gösterici dövdüğünü Macron'a söylemedim
    Skandalın ayyuka çıkması sonrası Benalla kovulurken Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti.

    Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.

    Konuyla ilgili 4 ayrı soruşturma yürütülüyor. Bunalrdan ikisini parlamento komisyonları yürütürken, bir polis soruşturması ve bir adli soruşturma yapılıyor. 

    Benalla'ya olayların kamera görüntülerini verdikleri iddia edilen 3 üst düzey polis memuruna da çeşitli suçlamalar yöneltildi.

    Adli kontrol şartıyla serbest kalan Benalla şiddet uygulamak, izinsiz olarak polis simgeleri kullanmak,  kamera görüntülerini gizlemekle suçlanıyor. 

    Fransız kamuoyunda, eski koruma Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor.

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    Etiketler:
    1 Mayıs, Şiddet, Polis, Alexandre Benalla, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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