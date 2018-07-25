'Benallagate' skandalı hakkında ilk kez konuşan Macron: Tek sorumlu benim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski koruması ve özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcileri darbettiği olayla ilgili ilk kez konuştu. Macron olayın tek sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi.

© REUTERS / Regis Duvignau Macron'un polis kılığına girip 1 Mayıs eylemcilerine şiddet uygulayan yardımcısı Benalla kovulacak

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron, başkent Paris'te Latin Amerika Evi'nde partisi 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ( La Republique En Marche!) hareketinin milletvekilleri ile bir araya geldiği ve basına kapalı gerçekleşen programda, Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcileri darbettiği olaya ilişkin 2 hafta süren sessizliğini bozdu.

MACRON, BENALLA'NIN DAVRANIŞINI 'İHANET' OLARAK NİTELEDİ

Guardian'ın aktardığına göre, Benalla'nın davranışını 'ihanet' olarak niteleyen Macron "Suçlanacak olan benim. Eğer biri bu olayda sorumlu arıyorsa o kişi sadece benim. Benallla'ya güvenmiş olan bendim" ifadelerini kullandı.

'FRANSIZ HALKINA HESAP VERECEĞİM'

14 ay önce Cumhurbaşkanı seçilen ve ülkede 'Benallagate' olarak anılan skandal nedeniyle görev süresindeki en ciddi krizle boğuştuğu ifade edilen Macron ayrıca "Gelip beni alabilirler. Fransız halkına hesap vereceğim" diye konuştu.

Contre l'émotion de l'instant, contre la tentation de se défausser sur d'autres ou cet appel à "faire tomber des têtes", le président prend toutes ses responsabilités et réfute "la République des fusibles."

"Le seul responsable, c'est moi. Qu'ils viennent me chercher." pic.twitter.com/3Nos78ftbu — Aurore Bergé (@auroreberge) July 24, 2018

​1 Mayıs'ta yaşananların çok ciddi olduğunu söyleyen Macron'un Benalla'ya yaptırım uygulanmasını kendisinin onayladığını söylediği de belirtildi.

Kamuoyu, Benalla'nın 1 Mayıs'ta Paris'teki eylemler sırasında polis olarak görevli olmamasına rağmen genç eylemcilere şiddet uygulamasından Le Monde gazetesinin yayımladığı görüntüler sayesinde haberdar olmuştu.

Elysee Sarayı olayı 2 ay boyunca gizlemişti.

4 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

© REUTERS / Philippe Wojazer Fransa İçişleri Bakanı: Korumasının gösterici dövdüğünü Macron'a söylemedim

Skandalın ayyuka çıkması sonrası Benalla kovulurken Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti.

Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili 4 ayrı soruşturma yürütülüyor. Bunalrdan ikisini parlamento komisyonları yürütürken, bir polis soruşturması ve bir adli soruşturma yapılıyor.

Benalla'ya olayların kamera görüntülerini verdikleri iddia edilen 3 üst düzey polis memuruna da çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Benalla şiddet uygulamak, izinsiz olarak polis simgeleri kullanmak, kamera görüntülerini gizlemekle suçlanıyor.

Fransız kamuoyunda, eski koruma Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor.