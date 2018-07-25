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14:45 25 Temmuz 2018
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    Yangın faciasının yaşandığı Mati köyünde küller arasında bir Hz İsa uğuru

    Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketi: 80 ölü

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 80'e yükseldiği açıklandı. Facia ülkenin en ölümcül yangın felaketi olarak kayda geçerken, kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

    Yunanistan'daki orman yangınları
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
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    Yunanistan'ı yasa boğan orman yangını felaketinde bilanço yükseliyor. Yunan yetkililer başkentin kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu ölenlerin 80'e yükseldiğini duyurdu. 

    Böylece yaşananlar ülke tarihinin en ölümcül yangın felaketi olarak kayda geçti.  2007'de ülkenin güneyindeki Evia (Eğriboz) adasındaki yangınlarda 77 kişi hayatını kaybetmişti.

    ONLARCA KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU BELİRTİLİYOR

    Yunanistan'daki orman yangınları
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
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    Felakette yaralanan 187 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bunların 23'ü çocuklardan oluşuyor. Yaralıların bir kısmının durumu ağır. 

    Öte yandan kaç kişinin kaybolduğu konusunda henüz resmi makamlardan bir sayı açıklanmadı. Bazı kaynakalr aralarında turistlerin de olduğu yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğu belirtirken, Reuters haber ajansı bu rakamın yaklaşık 40 olduğunu aboneleriyle paylaştı.

    Kathimerini gazetesi kaybolduğu sanılanların bir kısmının yetkililere haber vermeden ailelerinin yanına dönmüş olabileceğini de belirtti.

    Bölgede kayıpları arama çalışması bugün de sürüyor. 

    Mati köyünde yangının küle çevirdiği evlerde arama yapan bir görevli
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Mati köyünde yangının küle çevirdiği evlerde arama yapan bir görevli

    'ARTIK MATİ DİYE BİR YER YOK' 

    Mati Köyü-Orman yangını
    © AFP 2018 / Savas KARMANIOLAS
    Yunan gönüllü: Bölge bombardımana uğramış gibiydi
    Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedilmişti.

    Bölgedekilerin bir kısmı kıyıya yanaşan tekne ve gemilerle kurtarılmıştı. Yaklaşık 714 kişinin teknelerle Rafina'ya tahliye edildiği de açıklandı. 

    Hayatını kaybeden 26 kişinin naaşı Mati köyündeki bir villanın bahçesinde birbirlerine sarılmış şekilde bulunmuştu.

    Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra Mati köyündeki bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

    Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous "Artık Mati diye bir yer yok" diye konuştu.

    Ülkede facianın ardından 3 günlük yas ilan edilmişti.

    280'DEN FAZLA İTFAİYECİ HALA BÖLGEDE

    Diğer taraftan 280'den fazla itfaiyeci hala Rafina bölgesinde kalan alevleri büyümeden söndürmeye uğraşıyor. 

    200 itfaiyecinin de başkent yakınlarındaki Agioi'deki bir diğer orman yangınına müdahale ettiği açıklandı. 

    Bölgedeki 3 yerleşim yerinde yaşayanların dün gece tahliye edildiği de belirtildi.

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    Etiketler:
    Yangın, Evangelos Bournous, Rafina, Atina, Yunanistan
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