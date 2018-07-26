İspanya'da Uber ve Cabify sürücülerine saldırı

© REUTERS / Simon Dawson/File Photo Uber'den Londra'da hukuk zaferi

Grev kapsamında ülkenin değişik kentlerinden çok sayıda taksi sürücüsü, turistik şehirlerin başında gelen Barselona'da toplandı.

İspanya'da faaliyet yürüten Uber ve Cabify'a getirilen sınırlamaların kaldırılmasını protesto eden taksiciler, grevin ve protestoların iki gün süreceğini açıkladı.

Sürücüler, her 30 taksiye bir Uber veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep ederken, şu anda oranın 6,7'ye bir olduğu belirtildi.

Maytap ve kornolarla seslerini duyurmaya çalışan göstericiler, hükümet binalarına yürüdü. Havaalanındaki taksiciler ise yolcu almayı reddetti.

SÜRÜCÜ, YOLCU VE ARAÇLARA SALDIRI

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren taksi firmaları sürücülerinin oluşturduğu Unauto Derneğinin sözcüsü Eduardo Martin, Uber ve Cabify sürücüleri ve yolcularının başta otellerin önünde olmak üzere çok sayıda saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Saldırı sonrası bilincini kaybeden bir sürücü ile asit atılması nedeniyle yüzünde birinci derece yanıklar oluşan başka bir sürücü hastaneye kaldırıldı. Ayrıca araçların camları ve aynaları kırıldı.

Her iki firma da saldırıların ardından Barselona'daki hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.