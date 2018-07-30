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11:18 30 Temmuz 2018
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    İtalyan Alpleri- Pelmo Dağı

    Alpler'de kaybolan kayakçının kimliği 64 yıl sonra sosyal medya sayesinde belirlendi

    © AP Photo / Domenico Stinellis
    Avrupa
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    İtalyan polisi sosyal medyanın gücü sayesinde 64 yıl önce Alpler'de kaybolan bir kayakçının kimliğini belirledi. 13 yıl önce Alpler'de bulunban kalıntıların 1954'te dağdaki şiddetli fırtına sırasında kaybolan Fransız Henri Le Masne'ye ait olduğu tespit edildi.

    Rinjani Dağı'ndan inmeyi başaran turistler
    © REUTERS / Antara Foto/Ahmad Subaidi/
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    İtalya'nın Aosta bölgesindeki polis yetkilileri 13 yıl önce İsviçre-İtalya sınırı yakınlarındaki dağlarda 3.000 metre yükseklikte bir kişinin kalıntılarını ve beraberindeki kayak ekipmanlarını buldu. 

    Bu kişinin bir kayak kazası sırasında öldüğü düşünülse de kalıntıların kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi.

    Ancak DNA teknolojisindeki gelişmeler geçen sene Turin'deki adli soruşturmacıların bazı kriterler oluşturmasına yardımcı oldu.

    Buna göre kalıntılar 30'lu yaşlardaki 1.65 boyundaki bir erkeğe aitti ve bu kişi ilkbaharda hayatını kaybetmişti. Ayrıca kalıntılarda 1946-1950 yılı arasında basılmış bir bozuk para bulunduğu için bu kişinin 1950'li yıllarda kaybolduğu sonucuna varıldı.

    Ancak tüm çabalra rağmen kalıntıların kime ait olduğu bulunamadı ve kalıntıların bir İtalyan'a ait olmayabileceği düşünülmeye başlandı.

    SOSYAL MEDYADA YAPILAN ÇAĞRININ ARDINDAN GİZEM ÇÖZÜLDÜ

    Geçen ay polis elindeki bulguları sosyal medyada paylaşarak insanlrdan bu gizemi çözme konusunda yardım istedi. Ardından hafta sonu çeşitli basın-yayın organları olayı heberleştirdi.

    Nihayet yapılan haberleri takip eden Emma Nasem adlı Fransa vatandaşı eksik noktaları birleştirerek kalıntıların uzun süredir kayıp olan amcası Henri Le Masne'ye ait olduğunu duyurdu.

    Le Masne 1954'te Alpler'deki şiddetli fırtına sırasında kaybolmuştu. Nasem'in 95 yaşındaki babasından alınan DNA örneği de bulunan kalıntıların Le Masne'ye ait olduğunu doğruladı.

    Le Masne'nin 35. doğumgününde, 26 Mart 1954'te hayatını kaybettiği anlaşıldı. 

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    Etiketler:
    Kayakçı, Kimlik tespiti, Kayıp, Sosyal medya, Henri Le Masne, Alpler, İtalya, Fransa
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