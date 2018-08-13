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14:38 13 Ağustos 2018
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    İtalya

    İtalya: Biz de Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    © AP Photo / Luca Bruno
    Avrupa
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    İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi de Türkiye`ye dayanışma mesajı gönderdi

    Euro - TL
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

    Piyasa üzerinden İtalya'ya yönelik ekonomik saldırı olabileceği ihtimalinin sorulması üzerine Giorgetti, "Böyle bir saldırıyı bekliyorum. Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi'yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI

    İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye dayanışma mesajı göndermişti.

    Milanesi, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." demişti.

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    © AA / Mehmet Yavaş
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    Türkiye'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söylemişti.

    Milanesi, "Türkiye'de yaşananlar, euro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hala şüpheleri bulunanlar tarafından çok dikkatlice değerlendirilmelidir" yorumunda bulunmuştu.

    Etiketler:
    ekonomi, Dolar, Enzo Moavero Milanesi, Giancarlo Giorgetti, Türkiye, İtalya
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