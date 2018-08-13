Merkel: Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil

Almanya'nın döviz krizindeki Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Başbakan Angela Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili sorularla karşılaşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Türkiye'deki bir ekonomik istikrarsızlaşma kimsenin çıkarına olmaz. Ama tabii elden gelen her şey yapılmalı, örneğin Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsız çalışması garanti edilmeli'' dedi.

'MÜREFFEH TÜRKİYE BİZİM ÇIKARIMIZA'

'Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini' belirten Merkel ''Bu bizim çıkarımızadır'' vurgusu yaptı. Çevresindeki ülkelerin istikrarlı olmasının her zaman AB'nin çıkarına olduğunu ifade etti.

Şansölyeden önce Alman Hükümet Sözcüsü de "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" açıklamasını yapmıştı.

© REUTERS / Murad Sezer Türkiye’de hızla değer yitiren TL Avrupa ve Rusya için nasıl bir tehlike barındırıyor? HAFTASONUNDA PUTİN'İ AĞIRLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesinden vazgeçmesi için yoğun baskı uyguladığı Merkel, cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i konuk edecek.

Putin'in mayıs ayında Soçi'de ağırladığı şansölyeye yapacağı iadei ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler, Kuzey Akımı 2, Suriye ve Ukrayna var.

ERDOĞAN EYLÜL SONUNDA ALMANYA'DA

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'i ziyaret edecek.