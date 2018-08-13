Merkel: Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil

'MÜREFFEH TÜRKİYE BİZİM ÇIKARIMIZA'
'Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini' belirten Merkel ''Bu bizim çıkarımızadır'' vurgusu yaptı. Çevresindeki ülkelerin istikrarlı olmasının her zaman AB'nin çıkarına olduğunu ifade etti.
Şansölyeden önce Alman Hükümet Sözcüsü de "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" açıklamasını yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesinden vazgeçmesi için yoğun baskı uyguladığı Merkel, cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i konuk edecek.
Putin'in mayıs ayında Soçi'de ağırladığı şansölyeye yapacağı iadei ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler, Kuzey Akımı 2, Suriye ve Ukrayna var.
ERDOĞAN EYLÜL SONUNDA ALMANYA'DA
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'i ziyaret edecek.
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