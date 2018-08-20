Kayıt
18:21 20 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ocak 2016'da Atina'da çiftçilerin Yunan hükümetinin emeklilik reformunu protesto için bedava dağıttığı mandalinalar kapışılırken izdiham yaşanmıştı.

    Yunanistan 'kurtarılmaktan' nihayet kurtuldu

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis/File Photo
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yunanistan'a 8 yıldır dayattığı, halkın canına kast eder nitelikteki ekonomik kurtarma programı sona erdi.

    Merkel ile Erdoğan
    © AA /
    Merkel: Türkiye'nin acil yardıma ihtiyacı yok
    Programın tamamlanmasıyla ülke ekonomisini kısmen yeniden eline alan Yunanistan hükümeti, 8 yıl sonra ilk defa uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilecek.

    Kurtarma paketi karşılığında Yunan hükümeti bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe soktu. Yunan ekonomisi, son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla yüzde 25 oranında küçüldü.

    289 MİLYAR EURO KREDİ

    AB, AMB ve IMF'den oluşan troyka, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında 3 pakette toplam 289 milyar euro kredi verdi.

    2010 yılında Yunanistan'a açılan 260 milyar eurodan fazla kredi, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi oldu.

    2015 yılında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) denilen fonla imzalanan anlaşma kapsamında da ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine 3 yıllığına 61.9 milyar euro verildi.

    Yunanistan / ekonomik kriz / yoksulluk
    © REUTERS / Yiorgos Karahalis
    'Türkiye, Yunanistan’dan daha büyük bir kriz yaratabilir'
    AVRUPA BANKALARININ ALACAKLARINI KAPATMAK İÇİN

    2010'da borç ödeyemez duruma düşen Yunanistan'a troykanın açtığı krediyle devletin iflası ve ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkması önlendi. Aynı zamanda Yunanistan'ı krediye boğan çok sayıda Avrupa bankası batmaktan kurtarıldı. Yunanistan'a verilen kredilerin büyük bölümü Avrupa bankalarının alacaklarına mahsup edildi.

    BİR DİLİM EKMEĞE, BİR KUTU İLACA MUHTAÇ ETTİLER

    Bunun karşılığında kamudan kitlesel işten çıkarmalar, maaşlarda büyük kesintiler, devletin temel direklerinin özelleştirilmesi eşliğinde geniş kesimler konuta, yiyeceğe muhtaç hale getirildi, sağlık, eğitim gibi en temel hizmetler karşılanamaz hale geldi.

    İŞSİZLİK, BEYİN GÖÇÜ…

    FITCH
    © AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
    Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti
    Halihazırda Yunanistan'da her 5 kişiden 1'i işsiz. Aralarında doktorlarla mühendislerin de bulunduğu iyi eğitimli 400.000 genç ülkeyi terk etti. Borç stoku Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 180'ini buluyor.

    ESM'DEN YUNAN HALKINA TEŞEKKÜR

    Para birimi euro olan ülkelerin mali krizden çıkmasına yardımcı olma amacıyla kurulduğu iddia edilen ESM, son olarak Yunanistan'a 27 milyar dolarlık ek bir bütçe daha ayırdı, ama buna ihtiyaç kalmadığı açıklandı.

    ESM Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.

    Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sahil bölgesi Mati'de yangın felaketinde kavrulan araçlar arasında itfaiye eri
    © REUTERS / Costas Baltas
    Yunanistan'da yangın felaketinden çıkarılan ders: Yüzlerce kaçak bina yıkılacak
    Ekonomik büyümeye elverişli bir zemin hazırlandığını savunan ESM Başkanı, "Beklediğimizden çok daha uzun sürdü ama başardık. Yunan ekonomisi büyüyor, bütçe ve dış ticaret fazla veriyor, işsizlik sürekli düşüş gösteriyor'' manzarası çizdi.

    AVRUPA KOMİSYONU'NUN DENETİMİ ALTINDA

    Ancak Avrupa Komisyonu, Atina'nın krediler karşılığında anlaştığı reformları uygulayıp uygulamadığını izlemeye ve denetlemeye devam edecek. Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Yunanistan gelecekte kendi ekonomik politikalarını belirleyebilecek duruma gelecek" dedi.

    BBC'ye konuşan London School of Economics Üniversitesi'nden Profesör Kevin Featherstone, Yunanistan'ın kurtarma programının şartlarına uymayı kabul ederek Euro Bölgesi'nin geleceğinin teminat altına alınmasına yardımcı olduğu görüşünü dile getirdi.

    'GREXIT BERTARAF EDİLDİ'

    Santorini / Yunanistan
    © AP Photo / Michael Virtanen
    Yunanistan 'altın vize' kapsamını genişletti: 400 bin euro'luk yatırım yapan, tahvil ve hisse senedi alanlara da oturum izni
    Featherstone, "Bu tasarruf tedbirlerine uyulmasıyla Yunanistan'ın AB'den çıkma ihtimalini, yani 'Grexit'i önlemiş olduk. 2015'te uygulamaya koyduğumuz 3. kurtarma paketi, kesinlikle çok talepkar ve yorucuydu" diyerek ekledi:

    'HER ŞEYE RAĞMEN DEMOKRASİ YIKILMADI'

    "Yıllarca kemer sıkma politikaları uygulayan ve ekonomik sıkıntıları bu denli derin olan bir siyasi sistemde toplumun ve demokrasinin işleyişini korumak, Yunanistan'ın modern bir devlet olarak direncinin göstergesidir."

    VARUFAKİS: AYNI KARA DELİKTE SÜREKLİ BATIYORUZ

    Aleksis Çipras ile Dora Bakoyanni 2012'de Yunan parlamentosunda el sıkışırken
    © AFP 2018 / LOUISA GOULIAMAKI
    Çipras'tan Bakoyanni'ye: Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılman kabul edilemez
    Alman Bild gazetesine konuşan eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise henüz mali krizden kurtulunmadığını belirtti. 'Yunanistan'ın aynı noktada, aynı kara delikte bulunduğunu ve sürekli batmakta olduğunu, bunun alacaklıların dikte ettirdiği reformların yatırım ve tüketimi engellemesinden kaynaklandığını' söyleyen Varufakis, 'devletin iflastan kurtarılamadığı, hanelerin fakirleştiği, iflasların devam ettiği ve milli gelirin yüzde 25 oranında düştüğüne' dikkat çekti.

    Diğer yandan Alman Sanayiciler Birliği, Yunanistan'ın Alman şirketleri için cazip pazar haline geldiği görüşünde.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılan Putin
    Putin’in katıldığı Avusturya Dışişleri Bakanı’nın düğününden ilginç görüntüler
    Karikatür
    'Google, gözünü kullanıcılarının üzerinden ayıramıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet