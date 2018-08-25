Rus askeri üssünü dürbünle izleyen Merkel, Twitter’da alay konusu oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kafkasya turu çerçevesinde Gürcistan'ı da ziyaret etti. Merkel, Güney Osetya sınır bölgesindeki Odsizi köyünden sınır ötesindeki Rus askeri üssü dürbünle izleme imkânı buldu.

Merkel'in yayınlanan fotoğrafı sosyal ağlarda büyük yankı yarattı. Twitter kullanıcıları özellikle de Merkel'in dürbünde neler gördüğünü merak etti.

@EvdokimovOE, "Merkel dürbünden ‘Putin'in ordusuna' baktı (ilginç bir şeyler yakalamış olsa ki, kopamıyor. Muhtemelen askerler dışarıda yıkanıyor)" diye yazdı.

Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»(что-то интересное увидела… не оторвёшь… наверное,солдаты на улице купаются) https://t.co/e1qpsq8Lqn — Евдокимов Олег (@EvdokimovOE) 25 Ağustos 2018

​@ta_va_kom adlı kullanıcıysa, “İşte böyle. Teleskoplardan ay ve yıldızların izlendiği günler geride kaldı. Şimdi Rus ordusu uzay oldu, hayranlıkla izleniyor” ifadelerini paylaştı.

Вот так-то……. Прошли те времена, когда в телескопы любовались 🌛🌞🌟. Теперь Армия России — это космос, её любуются, за неё наблюдают👍. Меркель осмотрела российские войска через бинокль https://t.co/Kbsn4CLbfZ — Макарена (@ta_va_kom) 25 Ağustos 2018

Bazılarıysa Şansölye’nin yaptıklarını tehlikeli buldu ve onu Adolf Hitler’e benzetti.

@annadatskaya4, “Merkel Gürcistan’daki köyden dürbünle Rusya’nın askeri üssünü izledi. Hitler de aynı şekilde düşman topraklarını izliyordu” paylaşımında bulundu.​

Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села https://t.co/s4GlX0wEMF Так же Гитлер рассматривал территорию противника — Анна Датская (@annadatskaya4) 25 Ağustos 2018

​@mamashacurag adlı kullanıcıysa, “Angela Merkel dürbünden Rus askerleri izledi. Belki de ağladı, zira orada NATO askerleri de olabilirdi, ne yazık ki bunu başaramadılar” ifadelerini kullandı.

Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных‍, плакала наверно, ведь там могли быть воины из НАТО,а у них за наглость ничего не вышло! — Nadezhda Kichaeva (@mamashacurag) 25 Ağustos 2018

​@tatyakuku ise Merkel’in üssü dürbünle izlemek için bu kadar uğraşmaması gerektiğini kastederek, “Kendini misafir olarak davet ettirebilirdi” diye yazdı.