Rus askeri üssünü dürbünle izleyen Merkel, Twitter’da alay konusu oldu

Merkel'in yayınlanan fotoğrafı sosyal ağlarda büyük yankı yarattı. Twitter kullanıcıları özellikle de Merkel'in dürbünde neler gördüğünü merak etti.
@EvdokimovOE, "Merkel dürbünden ‘Putin'in ordusuna' baktı (ilginç bir şeyler yakalamış olsa ki, kopamıyor. Muhtemelen askerler dışarıda yıkanıyor)" diye yazdı.
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»(что-то интересное увидела… не оторвёшь… наверное,солдаты на улице купаются) https://t.co/e1qpsq8Lqn— Евдокимов Олег (@EvdokimovOE) 25 Ağustos 2018
@ta_va_kom adlı kullanıcıysa, “İşte böyle. Teleskoplardan ay ve yıldızların izlendiği günler geride kaldı. Şimdi Rus ordusu uzay oldu, hayranlıkla izleniyor” ifadelerini paylaştı.
Вот так-то……. Прошли те времена, когда в телескопы любовались 🌛🌞🌟. Теперь Армия России — это космос, её любуются, за неё наблюдают👍. Меркель осмотрела российские войска через бинокль https://t.co/Kbsn4CLbfZ— Макарена (@ta_va_kom) 25 Ağustos 2018
Bazılarıysa Şansölye’nin yaptıklarını tehlikeli buldu ve onu Adolf Hitler’e benzetti.
@annadatskaya4, “Merkel Gürcistan’daki köyden dürbünle Rusya’nın askeri üssünü izledi. Hitler de aynı şekilde düşman topraklarını izliyordu” paylaşımında bulundu.
Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села https://t.co/s4GlX0wEMF Так же Гитлер рассматривал территорию противника— Анна Датская (@annadatskaya4) 25 Ağustos 2018
@mamashacurag adlı kullanıcıysa, “Angela Merkel dürbünden Rus askerleri izledi. Belki de ağladı, zira orada NATO askerleri de olabilirdi, ne yazık ki bunu başaramadılar” ifadelerini kullandı.
Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных, плакала наверно, ведь там могли быть воины из НАТО,а у них за наглость ничего не вышло!— Nadezhda Kichaeva (@mamashacurag) 25 Ağustos 2018
@tatyakuku ise Merkel’in üssü dürbünle izlemek için bu kadar uğraşmaması gerektiğini kastederek, “Kendini misafir olarak davet ettirebilirdi” diye yazdı.
Меркель во время визита в Грузию рассматривала в бинокль российскую военную базу в Цхинвале. Можно было просто попроситься в гости. pic.twitter.com/7Au0bf16Yw— Катрин Тараканова (@tatyakuku) 25 Ağustos 2018
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