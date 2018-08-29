Avusturya basınına göre, Putin'in Batı'da popüler olmasının 3 nedeni var

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in batıda ve politikacılar arasında çok popüler olduğunu yazdı. Gazeteye göre, Putin'in sevilmesindeki en büyük nedenler belli ülkelerin hegemonyasına karşı çıkması, kaos değil düzenden yana olması ve kıvrak zekası.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Düğününde Putin'le dans eden Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Gerçek bir şölen oldu

Der Standard'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı'da siyasi çevreler ve halk arasında büyük popülerlik kazandı.

Putin'in Avusturya Özgürlük Partisi, Almanya için Alternatif (AfD) ve Ulusal Cephe'de sevildiği belirtilen makalede Rusya'ya ABD seçimlerine müdahale etme suçlamaları yöneltilmeden önce Rus liderin ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de de oldukça sevildiği kaydedildi.

Makaleye göre, bu bağlamda Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın Putin'i düğününe davet etmesi de şaşırtıcı değil.

Putin'in popülerliğinin arkasında ise başlıca 3 neden var. Bunlardan ilki erkeklikle ilgili görüşleri, aile gibi geleneksel değerlerden yana tavır sergilemesi ve dünyada kaosu değil düzeni desteklemesi.

© REUTERS / Marco Bello Maduro: Putin dünyanın en popüler lideri ve barış adamı

İkinci neden de toplumsal, askeri ve ekonomik alanlarda Batı ülkelerinin hakim güç olmasını istememesi. Nitekim Putin, eşcinsellik ve feminizm propagandasına, NATO'ya, ABD dolarının uluslararası arenadaki hegemonyasını karşı çıkıyor ve liberallikten yana hareket ediyor.

Putin'in popülerliğinin en büyük nedeni de kişisel özellikleri. Putin, çok sempatik, ironik, kıvrak zekalı, mütevazı, samimi ve espri anlayışına sahip biri.