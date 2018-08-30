Kayıt
22:43 30 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Danimarka Kraliçesi Margrethe (sağda) ile Veliaht Prensesi Mary (solda), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onuruna Christiansborg Şatosu'nda devlet şöleni verdi.

    Macron ısrarlı: Türkiye ile stratejik ilişkiye ihtiyaç var

    © REUTERS / Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın tepkisine rağmen, AB üyeliği yerine Türkiye ile Rusya gibi stratejik ilişki kurulması gerektiğinde ısrar etti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Macron: Erdoğan'ın Türkiyesi ile Atatürk'ün Türkiyesi aynı değil
    İskandinavya turuna çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya'yı ziyaretinde Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile stratejik ilişki geliştirmesi, stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini söyledi. Rusya ile ilişkilerin modernize edilmesinin icap ettiğini sözlerine ekledi.

    'SAVUNMA' VURGUSUYLA

    ''AB'nin savunma konuları dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var" diye konuşan Macron, stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının 'istikrar' ve 'uzun vadede güç ve uyum' sağlayacağını söyledi.

    'RUSYA İLE UYUM AVRUPA'NIN GİDECEĞİ YÖNÜ GÖSTERECEK'

    Bruno Le Maire - Berat Albayrak
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Hazine Bakanı Albayrak: Dolar güvenilir değil, Euro ile ticaret önem kazanıyor
    Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktan Fransa Cumhurbaşkanı, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa'nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.

    ANKARA'NIN TEPKİSİ YANKI YARATMADI

    Macron, pazartesi günü Paris'te Fransız büyükelçiler konferansında da Türkiye ve Rusya ile ilgili mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'pan-İslamist' bakış açısında olduğunu, AB karşıtı tutum aldığını söyleyen Fransız lider, "Soğuk Savaş'ı geride bıraktık ve Erdoğan'ın Türkiye'si, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si değil" ifadesini kullanmıştı.

    Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, Macron'un sözlerinden derin teessüf dile getirmişti. Bakanlık, "Macron'un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye'nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir" demişti.

    AB ile Reform Eylem Grubu Toplantısı sona erdi
    © AA / Mustafa Kamacı
    Reform Eylem Grubu Toplantısı sona erdi: AB ile başta iki konu olmak üzere çalışmalar sürüyor

    TRUMP'A KARŞI YENİ ŞEYLER SÖYLEME ÇABASI

    Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı, AB'nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD'ye bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamayı da yapmıştı:

    "Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD'ye yaslayamaz. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı. Yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız.''

    Etiketler:
    savunma, stratejik ilişki, Emmanuel Macron, Rusya, Türkiye, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Klasik otomobillerle Formula 1 pistinde zafer turu
    Klasik otomobillerle Formula 1 pistinde zafer turu
    Karikatür
    ABD, Filistinli mültecilere yardımı kesti
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam