Macron ısrarlı: Türkiye ile stratejik ilişkiye ihtiyaç var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın tepkisine rağmen, AB üyeliği yerine Türkiye ile Rusya gibi stratejik ilişki kurulması gerektiğinde ısrar etti.

İskandinavya turuna çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya'yı ziyaretinde Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile stratejik ilişki geliştirmesi, stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini söyledi. Rusya ile ilişkilerin modernize edilmesinin icap ettiğini sözlerine ekledi.

'SAVUNMA' VURGUSUYLA

''AB'nin savunma konuları dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var" diye konuşan Macron, stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının 'istikrar' ve 'uzun vadede güç ve uyum' sağlayacağını söyledi.

'RUSYA İLE UYUM AVRUPA'NIN GİDECEĞİ YÖNÜ GÖSTERECEK'

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Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktan Fransa Cumhurbaşkanı, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa'nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.

ANKARA'NIN TEPKİSİ YANKI YARATMADI

Macron, pazartesi günü Paris'te Fransız büyükelçiler konferansında da Türkiye ve Rusya ile ilgili mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'pan-İslamist' bakış açısında olduğunu, AB karşıtı tutum aldığını söyleyen Fransız lider, "Soğuk Savaş'ı geride bıraktık ve Erdoğan'ın Türkiye'si, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si değil" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, Macron'un sözlerinden derin teessüf dile getirmişti. Bakanlık, "Macron'un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye'nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir" demişti.

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TRUMP'A KARŞI YENİ ŞEYLER SÖYLEME ÇABASI

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı, AB'nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD'ye bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamayı da yapmıştı:

"Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD'ye yaslayamaz. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı. Yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız.''