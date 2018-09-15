FSB: Belçika, IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan Rus vatandaşını iade etti

© AFP 2018 / AHMED DEEP IŞİD saldırısında iki kardeşe farklı tazminat

FSB'nin açıklamasında, "Rusya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı İnterpol Daire Başkanlığı ve Rusya Ceza İnfaz Kurumu ile işbirliği yapan FSB, hakkında uluslararası arama kararı bulunan 1988 doğumlu Rusya vatandaşı Ali Gehayev'in Belçika'dan Rusya'ya iadesini organize etti" dendi.

Gehayev'in 2015 yılından bu yana cihatçılara destek verdiğini belirten FSB, zanlının sürekli olarak Avrupa ülkelerinde yaşadığını ve IŞİD'e finansman sağlama faaliyetlerini bu ülkelerden yürüttüğünü vurguladı.

Zanlının Rus makamlarının desteğiyle Mayıs 2017'de tutuklandığını ve dün itibarıyla Rusya'ya iade edildiğini de bildiren FSB, Gehayev'in sorgusuna Rusya'da devam edileceğinin altını çizdi.