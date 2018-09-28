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17:51 28 Eylül 2018
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    Can Dündar

    Can Dündar: Erdoğan'ın basın toplantısına katılmayacağım

    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Avrupa
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    Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısına akredite olması krize yol açtı. Dündar, iptal olabileceği söylenen basın toplantısına katılmayacağını duyurdu.

    Can Dündar
    © AA / Onur Çoban
    Can Dündar, Almanya'da basın toplantısına katılacak: Eleştirilerimi direkt Erdoğan'ın yüzüne söyleyeceğim
    Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar ile ilgili kriz çıktı. Can Dündar'a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açtı.

    Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Erdoğan'ın Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması ve Erdoğan'a soru soracağını açıklaması iki ülke arasında krize yol açtı. Federal Basın Dairesi'nin (BPA) Dündar'ın akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiği, Alman tarafının ise geri adım atmak istememesi üzerine tansiyonun tırmandığı öğrenildi.

    Türk heyetin Alman makamlarına, Dündar'ın ortak basın toplantısına alınması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını iptal etmeyi tercih edebileceğini ilettiği belirtildi.

    'BİR SORUNUN ONU KORKUTACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

    Konuya ilişkin olarak Özgürüz.org canlı yayınında açıklama yapan Can Dündar, toplantıya katılmayacağını bildirdi. Dündar, şunları söyledi:

    — Ben hapisteyken bir gazeteci, dönemin başbakanına hapisteki gazetecileri sordu. Deniz Yücel'di o gazeteci. Burada gazetecileri susturmak kolay değil. Ben de soru sormak istedim. O hapisteyken cevabını duyduğum soruya yüzüme karşı cevap vermesini istemiştim. Erdoğan, basın toplantısını boykot edeceğini söylemiş. Alman otoriteleriyle geceden beri diplomatik temas sürüyor. Bu kadar bir sorunun onu korkutacağını tahmin etmemiştim. Erdoğan'ın bana vereceği cevap bu tavırda gizli. Erdoğan soru sorulmasını istemiyor. Basın özgürlüğünü duymak istemiyor.

    — Bu durumda bir karar almam gerekiyordu. Ortada bir diplomatik kriz alameti var. Sanki her şey düzelecekken benim bu kararım her şeyi mahvedecek gibi bir algı var. İkinci boyut, bir gazeteci için en kötü şey kendisinin haber olması. Şunu anlıyorum ki ben basın toplantısına gidersem kendim haber olacağım. Erdoğan, beni bahane ederek bu toplantıyı iptal edecekti. Buna alet olmak istemedim. Alman meslektaşlarım elbette bu soruları soracaktır.

     

    Etiketler:
    basın toplantısı, iptal, kriz, Cumhurbaşkanlığı, Can Dündar, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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