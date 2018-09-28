Slovak gazeteci Kuciak ve nişanlısının öldürülmesiyle ilgili 3 kişiye kasten cinayet suçlaması

Slovakya'da araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının şubat ayında öldürülmesiyle ilgili aylar sonra dün 8 kişi gözaltına alındı. Slovakya savcılığı gözaltına alınan 3 kişiye kasıtlı cinayet suçlaması yöneltti.

© NASA. Radovan Stoklasa Öldürülen Slovak gazeteci Kuciak'ın İtalyan mafyası ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırdığı açıklandı

Slovakya savcılık sözcüsü, araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının şubat ayında öldürülmesiyle ilgili 3 kişiye kasten adam öldürme suçlamasının yöneltildiğini duyurdu.

Dün sabah güvenlik güçleri bir eve yaptıkları baskında 8 kişiyi olayla ilgili oalrak gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı. Markiza televizyonu dün gözaltına alınanlar arasında eskiden polis müfettişliği yapan bir ismin de olduğunu duyurmuştu.

Soruşturmanın sürmesi nedeniyle ayrıntılı bilgi verilmedi.

GAZETECENİN ÖLDÜRÜMESİ ESKİ BAŞBAKAN FICO'NUN İSTİFASINA YOL AÇMIŞTI

Ülkedeki yolsuzlukları araştıran gazeteci Kuciak'ın ölümü ülkede komünizmin yıkıldığı 1989'dan beri yapılan en büyük sokak gösterilerine neden olmuş, dönemin Başbakanı Robert Fico gösterilerin ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Olay ülkedeki ilk gazeteci cinayeti olarak kayda geçmişti.

27 yaşındaki araştırmacı gazeteci, nişanlısı Martina Kusnirova ile birlikte Bratislava yakınlarındaki Velka Maca kasabasındaki evlerinde vurularak öldürülmüştü.

Kuciak öldürülmeden İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta' mafyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir İtalyan iş adamının ülkedeki siyasilerle olan olası bağlantılarını araştırıyordu.