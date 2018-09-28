Belçika Savunma Bakanlığı, Google'a dava açacak

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Wanna take a peek at jets stationed at Belgian airbases?

Just #google it! https://t.co/q1YYfMDwLx — RT (@RT_com) September 28, 2018

​Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve GoogleEarth uygulamalarında karartılmasını talep etti.

Belçika'nın mahremiyet hukuku kapsamında iki yıl önce Google'a ilettiği bu talebin yerine getirilmediği kaydedildi.