BM Genel Sekreteri’nden Sırbistan’a: Kosova’yı tanımıyoruz

© AFP 2018 / Armend Nimani AP'den Kosova'ya vize serbestisi onayı

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Guterres, Kosova’yı tanımadıklarını New York’ta Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile görüşme sırasında dile getirdi.

BM Genel Sekreteri’nin, “BM için Kosova devlet değil” söylediği aktarıldı.

Guterres’in, Belgrad ve Priştine arasında varılan anlaşmaya BM’nin destek verdiğini ifade ettiği kaydedildi.

Sırbistan Başbakanı Brnabic ise Kosova’da çözüm arayışına bağlı olduklarını belirterek, “Dondurulan çatışma istemiyoruz” dedi. Brnabic ayrıca BM’nin Kosova’daki misyonunun (UNMIK) yetkisini korunması ve sayısının azaltılmaması gerektiğini söyledi.

Bu sözlere yanıt olarak Guterres’in, “UNMIK Kosova’da kalıyor” dediği bildirildi.