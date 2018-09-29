Erdoğan ve Merkel kahvaltıda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel kahvaltıda bir araya geldi.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Erdoğan: Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız

Erdoğan, Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi. Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

İki isim dün Almanya'da Başbakanlık'ta bir araya gelmiş ve bugünkü kahvaltıda İdlib krizi, mültecilerin durumu, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir görüşme yapacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Erdoğan, Almanya gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin üçüncü gününde Diyanet Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Köln'de bir cami açılışına katılacak. Açılış vesilesiyle cami dışında düzenlenmek istenen gösteriye Köln Belediyesi ve polisten izin çıkmadı. Açılışa sadece Erdoğan'ın ve davetli olan 500 kadar kişinin katılabileceği duyuruldu.

Cuma akşamı Köln Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin Köln Belediye Başkanı Mayor Henriette Reker ve polis şefi Uwe Jacob açıklamalarda bulundu.

Polis şefi Uwe Jacob DİTİB'in büyük büyük bir gösteri organizasyonu için "uygun bir konsept" sunmadığını belirterek 500 kişlik katılımcının dışında "Hiç kimse camiye yaklaşmayacak" dedi.

Uwe Jacob açıklamasında "Caminin bulunduğu bölgeye, sadece kişisel davetleri olan yaklaşık 500 kişi gelebilir Diğerleri, ister yürüyerek, ister araba veya otobüsle olsun Camiye hiç kimse yaklaşamaz. Türk televizyonları etkinliği canlı olarak yayınlıyor — insanlar her şeyi orada görebilir" ifadelerini kullandı.

Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile görüşmesinin ardından ardından bugün Köln'e gelmesi beklenen Erdoğan'ın katılacağı açılış nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte cami dışındaki etklinlik yasaklandı.