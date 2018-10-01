Kayıt
16:01 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Jean-Claude Arnault

    Nobel'i sarsan tecavüz skandalının odağındaki Arnault'a 2 yıl hapis cezası

    © AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İsveç'te mahkeme Nobel Ödülleri'ndeki skandalın odağındaki isim olan Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault'a tecavüz suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

    İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile eşi Prens Daniel, Riga'daki Ulusal Kütüphane'de
    © REUTERS / Ints Kalnins
    İsveç Akademisi'ndeki cinsel saldırıların faili, Veliaht Prenses Victoria'yı da elle taciz etmiş
    İsveç yargısı, başkent Stokholm'deki kültür çevrelerinde önde gelen bir isim olan 72 yaşındaki fotoğrafçı Arnault'u tecavüz suçundan 2 yıl hapse mahkum etti.

    Arnault 2011 yıında bu kentteki bir apartmanda yaşanan 2  tecavüz suçlamasından geçen ay yargılanmaya başlamıştı.

    Bugün yapılan duruşmada Stokholm Bölge Mahkemesi aynı kadın tarafından Arnault'a yapılan suçlamalardan birinden Fransız fotoğrafçıyı aklarken diğerinden mahkum etti. 

    Mahkemeden yapılan açıklamada "Sanık 5 ve 6 Ekim 2011 tarihleri arasındaki gece yaşanan tecavüz suçundan suçlu bulundu ve 2 yıl hapse mahkum edildi. Mağdur tarafın zararları için de tazminat ödenecek" dedi.

    Tazminat miktarının da 12.000 dolar olduğu duyuruldu. Dünya genelinde cinsel taciz ve cinsel saldırılara karşı başlatılan #MeToo hareketi sonucu ülkede ayyuka çıkan ilk büyük davada İsveçli savcılar Arnault için en az 3 yıl hapis cezası istiyordu.

    Kadının kimliği ise mahremiyetini korumak amacıyla basına açıklanmadı.

    SKANDAL NEDENİYLE BU YIL NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜN VERİLMESİ ERTELENMİŞTİ

    Nobel Prize medal
    © AP Photo / Fernando Vergara, FILE
    Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilemiyor
    Arnault, Nobel Edebiyat Ödülü kazananlarını belirleyen İsveç Akademisi'nin üyelerinden şair Katarina Frostenson ile evli. Skandal nedeniyle 70 yıl sonra ilk kez bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesi ertelenmişti.

    Kasım 2017'de Arnault'un adının karıştığı skandal ortaya çıkmış, İsveç gazetesi Dagens Nyheter, Fransız fotoğrafçıyı cinsel saldırı ya da tacizle suçlayan 18 kadının ifadelerine yer vermişti. Ancak savcılar Arnault'a yönelik suçlamaların diğerlerini delil yetersizliği ya da zamanaşımı gibi nedenlerle düşürmüştü.

    1989 yılında Stokholm'de 'Forum' adlı bir kulüp kuran Arnault, mekanına yayımcılar ve diğer yazarlarla görüşmek isteyen yazar adaylarının gelmesi sonucu kentteki kültür çevrelerinde kendine yer edinmişti.

    Yıllarca bu kulübü fonlayan İsveç Akademisi'nin ömür boyu bu göreve atanan 18 üyesi bulunyordu ve Arnault sık sık kendini Akademi'nin 19. üyesi olarak tanımlıyordu. Yaşanan tartışmalar sonucu Akademi'nin 8 üyesi istifa etmiş ya da izne ayrılmıştı.

    Arnault'un muhalifleri Akademi'yi  fotoğrafçının eylemlerinden haberdar olmakla ve bir 'sessizlik kültürü' yaratmakla suçlamıştı. Aranult'un bazı yıllar Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazananların isimlerini dostlarına 'sızdırdığı' da ortaya çıkarılmıştı.

    İlgili konular:

    2018 Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyebilir
    Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi sızıntı ve cinsel saldırı haberleri ile çalkalanıyor
    2017 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
    Etiketler:
    Nobel Edebiyat Ödülü, Tecavüz, İsveç Akademisi, Jean-Claude Arnault, İsveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    tüketici, alışveriş, market
    'Yerli üretim' logolu etiketler raflarda
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet