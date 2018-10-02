'Skripal, komadan sonra kendisini Rusya'nın zehirlediğine inanmadı'

BBC'den gazeteci ve yazar Mark Urban'ın bu hafta ‘The Skripal Files' (Skripal dosyaları) isimli kitabı satışa çıktı. Kitapta eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayı anlatıldı.

Skripal'in olaydan sonra geçirdiği komadan uyandığı 5 hafta sonra ‘Kremlin'in kendisini öldürmek istediğine' inanmadığı ve ‘bazı zorlu psikolojik durumları' olduğu ileri sürüldü.

İngiliz istihbaratı MI6'ya bilgi satan Skripal'i ‘utanmaz bir Rus milliyetçi' olarak tanımlayan Urban, eski ajanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korktuğu için doğrudan alıntılanmak istemediği iddiasına yer verdi. Urban, Skripal'in evinde onunla 2017'de birkaç kez bir araya geldiklerini de ifade etti.

Urban, Skripal'in kişisel olarak tehlikede olduğunu düşünmediğini, ancak oğlu ve kızının Moskova'dan rahat bir şekilde İngiltere'ye gelebilmeleri için açıklama yapmamayı tercih ettiğini iddia etti.

Kitapta Skripal ayrıca gününün büyük kısmını Rusça televizyon izleyerek geçiren, MI6'nın aldığı evde oturmasına rağmen birçok açıdan Kremlin çizgisini benimseyen bir adam olarak tanımlandı.

Skripal ve kızı Yuliya mart ayında Salisbury'de zehirlenmişti. Olaydan Rusya sorumlu tutulmuştu.