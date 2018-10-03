Paşinyan ‘karşı devrim ilan edildi' dedi: Protestocular parlamento binası önünde toplandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, salı günü milletvekillerinin yeni bir yasayı onaylamasının ardından yaptığı protesto çağrısına uyan binlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.
It took this crowd about 90 minutes to form and enter National Assembly. #Yerevan #Armenia #VelvetRevolution pic.twitter.com/NOfUOhNqJp— Aram Shahinyan (@aramiggs) October 2, 2018
Parlamentodaki muhaliflerle yapılan görüşmelerin sonucunu bekleyen protestocular "Cumhuriyetçi Parti defol!" sloganları attı.
Pashinyan: That regretful session took place tonight & the controversial bill has been adopted. Now we can say that the Republican Party of Armenia & forces that collaborate with them have officially announced a counter-revolution in #Armenia. pic.twitter.com/IVxhur1TZL— EVN Report (@evn_report) October 2, 2018
Eylem sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı. Şimdiye kadar bir olay hakkında da bilgi gelmedi.
Minutes ago #PrimeMinister of #Armenia @nikolpashinyan fired ministers representing Tsaroukyan block, Dashnaks and Republican Party. Thousands are gathered on Baghramyan avenue.— Souren Zohrabyan (@ZSouren) October 2, 2018
All is peaceful tho 🇦🇲#velvetrevolution pic.twitter.com/XTYz4FSiDQ
NE OLMUŞTU?
Ermenistan'ın protestolar ardından iktidara gelen Başbakanı Nikol Paşinyan da yasanın geçirilmesinden sonra parlamentodaki koltukların neredeyse yarısını elinde bulunduran eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ile Müreffeh Ermenistan ve Ermenistan Devrimci Federasyonu'nun (ARF) ‘resmen karşı devrim ilan ettiğini' belirtip destekçilerine protesto çağrısı yaptı.
Paşinyan Müreffeh Ermenistan ve ARF'li bakanların temsil ettiği parlamentoyu feshetme kararı aldığını, parlamentonun feshini ve yeni vekillerin seçilmesini hızlandırmak için istifa edeceğini duyurdu.
Ermenistan'ı neredeyse 10 yıldır devlet başkanı olarak yöneten ve anayasa gereği üçüncü bir dönem için yeniden bu görevi yürütemeyecek olan Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak atanması ülkede kalabalık protestolara neden olmuştu. Sarkisyan, protestolar nedeniyle göreve gelmesinden 6 gün sonra istifa etmişti. Daha sonra ise göreve Paşinyan gelmişti.
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