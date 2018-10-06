Rusya’ya karşı bir siber saldırı suçlaması da Almanya'dan geldi

© Sputnik / Alexey Kudenko Zaharova: İngiltere'nin Rus istihbaratına yönelik siber saldırı suçlamaları asılsız

Son yıllarda uluslararası spor organizasyonları, şirketler ve medya organlarına yönelik düzenlenen siber saldırılar nedeniyle Rus ordusunu suçlayan ülkelere Almanya da katıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Federal Hükümet kesinliğe yakışan bir ihtimalle APT28 kampanyasının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU'nun olduğuna inanmaktadır" dedi. Seibert kendi veri ve kaynaklarından yola çıkarak bu tahminde bulunduklarını savunarak, Alman hükümetinin İngiltere ve Hollanda makamlarının tahminlerine de 'tam bir güven' duyduğunu söyledi. Seibert "Uluslararası örgütlere ve müttefiklerimizin tesislerine yönelik bu tarz saldırıları en sert dille kınıyoruz. Rusya'dan sorumluluğuna uygun davranmasını ve bu tür davranışlardan kaçınmasını talep ediyoruz" dedi.

Berlin, geçen yıllarda Federal Alman Meclisi ve Alman hükümetinin veri ağına düzenlenen siber saldırıların arkasında Rus hacker grubu APT28'nin olduğunu ileri sürüyor.