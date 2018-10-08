İspanya'da 'çalıntı bebekler' davasında ilk karar

Madrid Mahkemesi, şimdi 49 yaşında olan Ines Madrigal'ın doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı doktor Eduardo Vela hakkındaki davada kararını verdi.

© REUTERS / Juan Medina Franco'nun çaldığı binlerce bebekle ilgili kritik dava

Savcı, Madrigal'ı doğduktan kısa bir süre sonra çalıp başka bir aileye verdiğini belirttiği sanık hakkında toplam 11 yıl hapis cezası istedi. Ancak mahkeme Vela'yı suçlu bulsa da zaman aşımı nedeniyle ceza verilemeyeceğine hükmetti. Ines Madrigal'ın avukatı, gazetecilere yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söyledi.

Davanın görülmesine 26 Haziran'da başlanmış ancak Vela'nın sağlık gerekçeleri nedeniyle duruşmaya 4 Eylül'de devam edilmişti.

1969 yılında Eduardo Vela'nın görev yaptığı Madrid'deki bir klinikte doğan Madrigal, biyolojik annesinden alınarak çocuk sahibi olamayan bir kadına verilmişti. Gerçek annesinin kim olduğunu hala öğrenemeyen ve şimdi 49 yaşında olan kadın, 2010'da binlerce 'çalıntı bebek'ten biri olduğunu öğrenmişti.

Cuando Inés supo que era adoptada, consiguió el teléfono de Eduardo Vela, el médico que gestionó su adopción. Durante años no se atrevió a marcar, hasta que en 2010 se topó con un reportaje de este periódico sobre niños robados en la clínica en que nació https://t.co/2mHlzCxNaV — EL PAÍS (@el_pais) 8 Ekim 2018

Diktatör Francisco Franco döneminde solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin yeni doğan bebekleri annelerinden alınıp başka ailelere verilmiş veya satılmıştı.

Annelere ise bebeklerinin doğum esnasında öldüğü söylenmişti. Franco'nun 1975'te ölümünün ardından da devam eden bebek hırsızlığı ancak evlat edinmeyi daha sıkı şekilde düzenleyen yeni bir yasanın yürürlüğe girdiği 1987'de sona ermişti. Bu süre zarfında, on binlerce bebeğin ailelerinden çalındığı tahmin ediliyor.

Çalıntı bebekler meselesi, modern İspanya tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Doctor found guilty but not convicted in Spain 'stolen baby' case https://t.co/j6xr60WEwz pic.twitter.com/XXdvCfzpBE — The Local Spain (@TheLocalSpain) 8 Ekim 2018

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