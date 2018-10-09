Macaristan'dan Fransız bakana tepki: Sömürgeniz değiliz

© REUTERS / Eric Vidal Avrupa Parlamentosu, AB üyesi Macaristan'a yaptırım uygulanması için düğmeye bastı

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Loiseau'nun, Macaristan'ı açık bir şekilde aşağıladığını ama hükümetinin tüm gücüyle ülke güvenliğini korumaya devam edeceğini ve geri adım atmayacağını söyledi.

Ülkede düzenlenen son üç seçimde de Macarların 3'te 2'lik çoğunlukla Viktor Orban'ı ve hükümetini seçtiğini hatırlatan Szijjarto, Fransız bakanın, Macarlara saygı duymadığını ve Macarların verdiği kararı kabullenemediğini öne sürdü.

Avrupa'da tarihi bir mücadelenin verildiğini ve mücadelenin sonucunu gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupalıların vereceğini kaydeden Szijjarto, ''Macar hükümeti savaşta bir adım bile geri çekilmeyecek. Karşı taraf ne kadar güçlü olursa olsun tüm gücüyle Macaristan güvenliğini koruyacak. Macaristan Fransa'nın sömürgesi değil'' diye konuştu.

Bakan Loiseau, L'Obs dergisine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın yanlış yolda yürüdüğünü, Avrupa'daki radikallerin durdurulması gerektiğini belirtmiş ve Macar hükümetine karşı tarihi bir mücadelenin verilmesi gerektiğini söylemişti.