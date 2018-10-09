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17:13 09 Ekim 2018
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    Milorad Dodik

    Dodik: Bosna-Hersek'in Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması için çalışacağım

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Avrupa
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    Bosna-Hersek (BH) Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'ne seçilen Milorad Dodik, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunun BH tarafından tanınması ve BH'nin NATO üyesi olmasının engellenmesi için çalışacağını belirtti.

    Milorad Dodik
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Bosna'nın yıkılmasını savunan Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'ne seçildi
    Bosna-Hersek'in (BH) yıkılması için uğraşmasına rağmen pazar günkü seçimlerin BH Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'ne taşıdığı Milorad Dodik, BH'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak resmen tanıması için çalışacağını açıkladı.

    BH ulusal yönetiminin en üst makamındaki üç başkandan biri pozisyonuna gelen Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı, Rus gazetesi İzvestiya'ya verdiği demeçte şunları söyledi:

    "Böyle bir girişimde bulunacağım, Kırım'ın statüsünün BiH düzeyinde tanınmasını sağlamaya niyetliyim. Ne de olsa, Kırım Yarımadası'nın Rusya ile yeniden birleşmesi, BM şartına uygun meşru bir referandumun sonucuydu. Kırım sakinlerinin tercihlerini ifade ettiği demokratik bir süreçti."

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    © REUTERS / Yuri Kadobnov
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    'KIRIM'I ZİYARET EDECEĞİM'

    Kırım'ın tarihsel olarak Rusya'ya ait olduğunu, geçmişte Rusya'nın parçası olduğunu hatırlatan Dodik, mümkün olan en kısa zamanda Kırım'ı ziyaret etmek istediğini belirtti.

    Ukrayna'nın artık kendi iç siyasi sorunlarını çözmeye odaklanmasını tavsiye eden Bosnalı Sırp lider, "İç siyasi sorunlarını çözüp dış politikasını belirlemesi ve Batı tarafından şekillendirilen Kiev'in pozisyonunun ülkeye olumsuz, zararlı etki ettiğini anlaması lazım" dedi.

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    © Fotoğraf : NATO
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    'BU YIL PUTİN'LE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM'

    Ukrayna'nın Rusya ile ilişkileri normalleştirmesi gerektiğini, ama bu konuda Batı'nın baskısı altında kaldığını vurgulayan Dodik, 2018 yılı bitmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme arzusunu dile getirdi.

    BH Eş Devlet Başkanı pozisyonunda ilk görüşmesini Rusya ve Sırbistan liderleri Vladimir Putin ve Aleksandar Vucic ile yapmak istediğini ifade eden Sırp lider, ama tüm bunların gerçekleşmesinin sadece kendi elinde olmadığını kaydetti.

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    Avrupa Birliği
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde Sırbistan'ın Niş kentindekine benzer bir Rus-Sırp insani yardım merkezi kurulması, sıvı doğalgaz depolama tesisi oluşturulması için de çalışacağını belirten Dodik, diğer yandan BH'nin NATO üyeliğini engelleyeceğinin altını çizdi:

    "Ülkenin ittifaka katılmasını destekleyen hiçbir girişime oy vermem. Bunu taahhüt ediyorum, bu da Bosna Hersek'in NATO'ya katılamayacağı anlamına gelir. Buna izin vermeyiz, zira Bosna Sırp Cumhuriyeti askeri tarafıszlıktan yanadır."

    Bununla birlikte BH askerlerinin Birleşmiş Milletler'in yetkilendirdiği uluslararası görevlere katılmasını karşı olmadığını sözlerine ekledi.

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