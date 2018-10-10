Mogherini: AB dünyanın kültürel süper gücü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, 2018 Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ni 'dünyanın kültürel süper gücü' olarak nitelendirdi.

© REUTERS / Francois Lenoir Mogherini’den Rusya ile Türkiye’ye İdlib teşekkürü

Açılış toreninde yaptığı konuşmada Mogherini, "Kültür, dış politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupalılar olarak, 'yumuşak bir güç' olarak tanımlanırız. Ancak zor gücümüzü ve savunmamızı da geliştirmek, kültürel bir süper güç olmaya devam edebilmek için her zamankinden daha fazla yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mogherini ayrıca, teröristlerin dünyanın dört bir yanında kültürel mirası yok ettiği bir 'savaş alanında' kültürel diplomasinin önemini vurgulayarak, AB'nin hedefinin ulusal kültürel diplomasinin yerini almaktan ziyade 'Avrupa düzeyinde güçleri birleştirmek' olduğunu belirtti.

'FARKLILIKLARA DEĞER VEREN BİR KÜLTÜRE SAHİBİZ'

Mogherini ayrıca, "Bu yüzden, kimliklerini kültürlerine —farklılıklara değer veren bir kültüre- dayandıran biz Avrupalıların, kültürün saldırıya uğradığı görülen her yerde müdahalede bulunması doğaldır. Musul Üniversitesinin yeniden yapılmasına müdahil oluyoruz, Timbuktu el yazmalarının restorasyonuna müdahil oluyoruz ve tahrip edilmiş kültürel mirasın hatırasını elimizdeki en ileri teknolojilerle korumak ve dünyanın her yerinde saldırıya uğrayan gazeteci ve yazarları korumak için müdahalede bulunuyoruz" dedi.

Ekim'in 10'u ve 14'ü arasında gerçekleştirilen bu yılki fuarın konusu, fuarın aynı zamanda onur konuğu olan Gürcistan'ın kültür ve edebiyatı.