Avrupa NATO Kuvvetleri Komutanı, Rus ordusunun güçlendiği konusunda uyarıda bulundu

Orgeneral Scaparotti Rus ordusunun güçlenmesiyle ilgili olarak "Elbette bu bizim için sürpriz değil, ancak buna dikkat etmeliyiz. Askeri konuda liderlik yapabilmek için imkanlarımızı ve eğitimlerimizi arttırmalıyız" dedi.

NATO, Ekim ayı sonlarında Trident Juncture-2018 adını verdiği geniş kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek.

Tatbikat senaryosu: Norveç 'büyük bir ülkenin' saldırısına maruz kalıyor ve saldırı ittifakın tüm üyelerinin çabaları ile kolektif bir şekilde püskürtülüyor.

NATO tatbikatlarının açık ve şeffaf olduğunu iddia ederek, Rusya ve müttefiklerini ise tatbikatlarına yeteri kadar erişim sağlamamakla suçluyor.