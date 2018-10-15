Köln tren istasyonu rehine krizi nedeniyle tahliye edildi

Alman polisi yaptığı açıklamada tren istasyonu yakınlarındaki McDonalds şubesi ya da yakınlardaki bir eczanede bir kadının rehin alındığını duyurarak insanların bölgeden uzaklaşması uyarısında bulundu.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

​Polis açıklamasında "Bir kadın büyük ihtimalle rehin tutuluyor ancak henüz ayrıntılı bilgiye sahip değiliz" dedi.

Der Tatverdächtige soll sich noch in der Apotheke befinden. Gegen 12.45 Uhr soll er die Apotheke betreten und eine Frau in seine Gewalt genommen haben. Die Bundespolizei hat den Bahnhof komplett abgesperrt. Schüsse kann die Polizei nicht bestätigen. #köln #Hauptbahnhof pic.twitter.com/EoGTSl7Z9D — RTL WEST (@RTLWEST) October 15, 2018

Rehine krizinin yaşandığı Breslauer Platz meydanına polisin ulaştığı açıklandı.

​Alman haber dergisi Focus daha önce Köln Merkez Tren İstasyonu'nda silah sesleri duyulduğunu yazdı ancak polis sözcüsü bu yönde bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

​Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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