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16:05 15 Ekim 2018
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    Pierre Kompany

    Vincent Kompany'nin babası Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı oldu

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
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    Manchester City’nin yıldız savunma oyuncusu Vincent Kompany’nin babası Pierre Kompany, Belçika’nın ilk siyahi belediye başkanı oldu.

    Belçika Parlamentosu
    © Wikipedia /
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    Brüksel Başkent Bölgesi'nde yer alan Ganshoren kentinde yapılan seçimlerde oyların çoğunluğu alan Kompany, beldenin yeni belediye başkanı seçildi.

    Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden Belçika göç eden Kompany, 2006'dan beri aktif olarak siyasetle ilgileniyor.

    PİERRE KOMPANY DAHA ÖNCE BRÜKSEL EYALET PARLAMENTOSU'NDA MECLİS ÜYELİĞİ YAPMIŞTI

    Kompany, 2014 yılında seçildiği Brüksel Eyalet Parlamentosu'nda meclis üyeliği yaptı.

    Siyasi kariyerinde elde ettiği başarıya rağmen Pierre Kompany, tanınırlığını futbolcu oğulları Vincent ve Francois'ya borçlu.

    Manchester City ve Belçika Milli Takımı kaptanı olan başarılı savunma oyuncu Vincent Kompany ve Belçika ligi takımlarından KSV Roeselare forması giyen ağabeyi Francoise, babalarının elde ettiği başarıyı Instagram üzerinden kutladı.

    'BU TARİHİ BİR OLAY'

    ​"Seninle gurur duyuyoruz baba" yazarak paylaştığı gönderiye bir video içeriği ekleyen Vincent Kompany, babasına tebriklerini, "Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı, bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Bu tarihi bir olay, seni tebrik ediyorum baba" sözleriyle takipçilerine duyurdu.

    "Siyahi bir başkanın seçilebilmesi oldukça geç kalmış bir durumdu ama yine de bir ilerlemedir" ifadelerini kullanan başarılı futbolcu, iki gün önce Belçika Parlamentosu'nun bir resmini ekleyerek, "Birazcık çok kültürlülük" notu ile bir paylaşımda bulunmuştu.

    SEÇİME KATILAN DİĞER ADAYLARDAN BİRİ TÜRK KÖKENLİ DİĞERİ DE FAS KÖKENLİYDİ

    Diğer adayların da köken itibariyle yabancı olduğu seçimlerde, Türkiye'den göçen bir ailenin oğlu olan ve 2012 yılın Saint-Josse belediye başkanlığı yapan Emir Kır ve 2016 yılında Londerzeel kenti belediye başkanlığına seçilen Fas kökenli Nadia Sminate Ganshoren belediye başkanlığını alabilmek için yarışan diğer adaylardandı.

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    Etiketler:
    Pierre Kompany, Belçika'nın ilk siyahi belediye başkanı oldu, Belçika Milli Takımı, Manchester City, KSV Roeselare, BRÜKSEL EYALET PARLAMENTOSU, Francois Kompany, Pierre Kompany, Vincent Kompany, Brüksel, Ganshoren, Belçika
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