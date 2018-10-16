'Rahip Brunson, Tanrı’dan Trump için ‘olağanüstü bilgelik’ diledi'

Alman Focus Online dergisi, serbest kaldıktan sonra ABD’ye dönerek Beyaz Saray’ı ziyaret eden rahip Brunson’un, Oval Ofis’te Tanrı’ya seslenerek Başkan Trump’ın Amerika için lütuf olmasını sağlayabilmesi için ona ‘olağanüstü bilgelik’ dilediğini belirtti.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Brunson, dua etmek istediğini söyleyerek, "Biz aile olarak sıkça sizin için dua ediyoruz" dedi.

Başkan'ın, "Muhtemelen bu mekanda bulunan diğer herkesten çok buna ihtiyacım var" şeklindeki yanıtı Oval Ofis'te bulunanları güldürdü. Trump, "Bu çok iyi olurdu. Teşekkür ederim" diye ekledi.

Dua için diz çöken Brunson, sol elini Trump'ın omuzuna koyarak Tanrı'ya seslenerek Başkan'a kutsal ruh göndermesini diledi. Rahip, "Bu ülke ve onun için tüm planlarını hayata geçirmek için ona olağanüstü bilgelik bahşeyle" ifadesini kullandı.

Brunson ayrıca Trump için ‘ülkeyi doğru yola getirmesi için' anlayış, ‘gerçeği savunabilmesi için dayanıklılık, metanet ve cesaret', düşmanlara ve zarar vermek isteyen herkese karşı koruma da istedi. Rahip, "Onu bu ülke için büyük lütuf yapmanı diliyorum" diye konuştu.