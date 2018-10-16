Paşinyan başbakanlık görevinden istifa etti

PAŞİNYAN'IN ERKEN SEÇİME KADAR YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VEKALETEN SÜRDÜRECEK
Haberde ayrıca Paşinyan'ın erken seçim yapılıncaya kadar Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce 16 Ekim'de istifa etmeye hazır olduğunu, erken oylamanınsa 9-10 Aralık'ta gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı.
SEÇİMİN ERKENE ALINMASI TALEBİ KRİZE YOL AÇMIŞTI
Ermenistan'da düzenlenen birçok protesto gösterisinin sonucunda iktidara gelen Paşinyan'ın parlamento seçimlerinin erkene alınması talebinde bulunması, ülkede yeni bir siyasi krize yol açmıştı.
Ermenistan anayasasına göre Başbakan'ın istifasından sonra milletvekilleri 2 oturumda yeni başbakanı seçememesi halinde parlamento lağvedilebilir.
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