Paşinyan başbakanlık görevinden istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan haber ajansı Armenpress'in aktardığı habere göre Nikol Paşinyan, erken seçim sürecini başlatmak üzere başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

PAŞİNYAN'IN ERKEN SEÇİME KADAR YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VEKALETEN SÜRDÜRECEK

Haberde ayrıca Paşinyan'ın erken seçim yapılıncaya kadar Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce 16 Ekim'de istifa etmeye hazır olduğunu, erken oylamanınsa 9-10 Aralık'ta gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı.

SEÇİMİN ERKENE ALINMASI TALEBİ KRİZE YOL AÇMIŞTI

Ermenistan'da düzenlenen birçok protesto gösterisinin sonucunda iktidara gelen Paşinyan'ın parlamento seçimlerinin erkene alınması talebinde bulunması, ülkede yeni bir siyasi krize yol açmıştı.

Ermenistan anayasasına göre Başbakan'ın istifasından sonra milletvekilleri 2 oturumda yeni başbakanı seçememesi halinde parlamento lağvedilebilir.