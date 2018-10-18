Almanya'da savcılık, savunma bakanına karşı inceleme başlattı

Spiegel'in kaynaklarına dayandırarak verdiği haber göre, Berlin savcılığı, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'e karşı, ofisinde uzunca bir süre bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle inceleme başlattı.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Almanya'da koalisyon partilerinin, yani anaakım siyasetin oy oranında tarihi düşüş

İncelemenin 30 Eylül günü bakanlıkta çalışan bir memurun şikayetinden sonra başlatıldığı belirtildi. Şikayet dilekçesinde "Uzunca bir süre, bakanlık personeli gibi çalışan dış danışmanlar bakanlığın çalışmalarına dahil edildi" denildi.

Ayrıca, bakanlıkta personel olmayan koca bir danışmanlar ‘ordusu'nun çalıştığı, işverenin bu tür çalışanlara sosyal güvence sağlamak durumunda olmadığı ve eğer soruşturma sonucunda bunun bilinçli olarak yapıldığı kanıtlanırsa, işverenin yasalara göre hareket edeceği bildirildi.

'FEDERAL DENETİM BÜROSU DA DENETİM YAPTI'

Spiegel'e göre, Almanya Federal Denetim Bürosu da bakanlıkta danışman çalıştırıldığı iddiası üzerine denetim yaptı. Federal Denetim Bürosu, Savunma Bakanlığı'nın örneğin IT- modernizasyonu benzeri bazı alanlarda doğrudan harici danışmanlara bağımlı olduğunu rapor etti. Bir başka raporda da çoğunlukla danışmanlarla yapılan sözleşmelerin ihale yoluyla yapılmadığı ve mali faydalar konusunda denetime tabi tutulmadığı belirtildi.

Spiegel, Savunma Bakanı Leyen'in bütçe komisyonuna hesap vermek zorunda kalacağını ve Federal Denetim Bürosu'nun kontrolünden sonra, kendi döneminde işe başlayan tüm personelin ve onlarla yapılan sözleşmelerin incelenmesi için uzman bir ekip görevlendirdiğini yazdı.