AB'den ağır vasıtaların emisyonunu düşürme hazırlığı

© REUTERS / Michael Dalder Almanya'daki emisyon skandalında Audi CEO'su Stadler tutuklandı

Brüksel'de bir araya gelen AP Çevre Komitesi, ağır vasıtaların karbondioksit emisyonu salınımlarının düşürülmesi amacıyla hazırlanan öneriyi 6'ya karşı 47 oyla onayladı.

Düzenlemeyle, ağır vasıtaların emisyon salınımları 2030 yılında kadar 2021 yılı seviyelerinin yüzde 35 oranında altına düşürülecek.

Ağır vasıta üreticilerinin 2025 yılına kadar yüzde 5, 2030 yılına kadar da yüzde 20 oranında sıfır ve düşük emisyonlu araç üretmeleri hedefini de kapsayan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulunda onaylanmasının ardından 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyinde uzlaşı sağlanması gerekiyor.