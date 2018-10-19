İngiltere, IŞİD'e adam toplayan radikal İslamcı vaiz Choudary'yi serbest bıraktı

Batı'da pek çok terör zanlısını etkilemiş radikal İslamcı ağın lideri Anjem Choudary, 5.5 yıl hapis cezasının yarısını yattıktan sonra serbest bırakıldı. 'İngiltere'nin en tehlikeli adamı', cezasının geri kalanını evde çok sıkı gözetim altında tamamlayacak.

İngiltere'de IŞİD propagandası yapmaktan ve IŞİD'in desteklenmesini teşvik etmekten 2016 yılında 5.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan radikal İslamcı vaiz Anjem Choudary, cezasının yarısını tamamlamasının ardından Londra yakınındaki Belmarsh Cezaevi'nden bırakıldı.

DENETİM KOŞULLARI

Londra'nın doğusundaki Ilford'da bulunan evine dönmesi beklenen Pakistan asıllı İngiltere doğumlu vaize bir dizi denetim uygulanacak.

* Polisten izin almadan internet bağlantılı cihazları kullanamayacak.

© AFP 2018 / Prakash SINGH IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydı yayınlandı

* Polisten izin almadan ülke dışına çıkamayacak.

* Belli camilere gidemeyecek.

* Sadece polisin onay verdiği kişilerle görüşebilecek.

'İngiltere'nin en tehlikeli adamı' diye nitelenen Choudary'nin arkasında İngiltere'de koyu şeriat çağrısı yapıp cihatçılığı teşvik eden ve pek çok kolu bulunan "Islam4UK" namı diğer "Al-Muhajiroun" (El Muhacirun) grubu var. El Muhacirun'un kurucusu olan Suriye kökenli Omar Bakri Muhammad, grubun 2005 Londra bombalamalarının failleriyle bağlantılarının ortaya çıkması üzerine İngiltere'den kaçmıştı. Liderliği, sağ kolu Choudary devralmıştı.

KİMLERİ ETKİLEDİ?

El Muhacirun'un radikalleştirdikeri arasında şunların olduğu söyleniyor:

* 2003'te İsrail'in başkenti Tel Aviv'de intihar saldırısı düzenleyen İngiliz vatandaşı Omar Sharif

* 2005'te Londra'dan 52 can alan intihar saldırılarının dört bombacısı (Mohammad Sidique Khan, Shehzad Tanweer, Germaine Lindsay, Hasib Hussain)

* 2013'te Londra'da sokak ortasında İngiliz askeri Lee Rigby'yi öldüren ikiliden Michael Adebolajo

* Yatak odasından akıllı telefon yoluyla iletişim kurup Avustralya'da Anzak Günü'nde büyük bir saldırı düzenletmeye çalışan Blackburn kentinden 14 yaşındaki 'Boy S' (Oğlan S). Kendisi 2015 yılında İngiltere'de terör suçlamasından mahkumiyet alan en küçük yaştaki kişi oldu.

* Choudary'nin Londra'daki en yakın emir erlerinden biriyken polis gözetiminden kaçıp Suriye'de ışid safında savaşmaya giden Siddartha Dhar

IŞİD'İN BATI'DAKİ KANLI SALDIRILARI BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

İngiltere'ye ve tüm dünyaya hilafet ve şeriatın hükmetmesini açıkça savunması uzun süre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş olan Choudary, IŞİD'in Suriye ve Irak'ı kasıp kavurmasının ardından Batı'da kanlı saldırılar düzenlediği dönemde yargılandı.

© AP Photo / 'Cihatçı John'un yardımcısı'na Türkiye'de hapis cezası

El Muhacirun liderinin mahkumiyetinde, cemaate IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye biat etmelerini vaaz ettiğinin, bu yönde kayıtlar dinlettiğinin ortaya çıkması etkili oldu.

Duruşmasında 2014 yılında Suriye'de 'Cihatçı John' olarak bilinen Mohammed Emwazi'nin gazeteci James Foley'i öldürmesini kınamayı reddeden Choudary, mahkeme jürisine, "Eğer objektif bir bakış benimsediyseniz, birilerinin cezalandırılabileceği durumlar yaşanabilir" dedi.