Makedonya'da parlamento, ülkenin isminin değiştirilmesini öngören yasaya onay verdi

Parlamentonun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, anayasa değişikiliğine onay verildi. Parlamentodaki 120 milletvekilinden 80'inin onayını alan anayasa değişikliği tasarısı, gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla kabul edildi.

Geçen Haziran ayında Atina ve Üsküp hükümetleri, Makedonya'nın isminin değiştirilmesi konusunda anlaşma imzalamıştı. İki ülke arasında uzun yıllardır krize yol açan gerginlik, Yunanistan'ın kendi ülkesindeki bir bölgenin de adı olan 'Makedonya' ismine karşı çıkması nedeniyle ortaya çıktı.

Makedonya'nın edineceği yeni isim, Balkan ülkesine söz konusu gerginlik nedeniyle Yunanistan'un uzun süredir engellemiş olduğu NATO ve AB üyeliği kapılarını da açmış olacak.