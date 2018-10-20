Rutte'den Kaşıkçı çağrısı: Gerçeklerin ortaya çıkması lazım

© REUTERS / Osman Orsal İspanya ve Fransa'dan Kaşıkçı çağrısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda tam neler yaşandığıyla ilgili 'çok sayıda soru işareti olduğunu' belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Rutte, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin inandırıcı bir araştırma yapılması için yaptığı çağrıya katılarak, "Tam olarak ne oldu. Kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli" diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 'inanılmaz üzücü' ifadelerini kullanan Rutte, "Suudi Arabistan'ın olaya nihayet biraz da olsa açıklık getirmesi iyi bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 'konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü' açıklamıştı.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" öne sürülmüştü.

18 Suudi vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı.

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.