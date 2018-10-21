Belçika Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurabilir

Belçika’nın en büyük silah üreticisi FN Herstal’ın bulunduğu Valon Bölge Başkanı Willy Borsus, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan’a silah ihracatına geçici yasak getirilebileceğini açıkladı.