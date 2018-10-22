İngiltere: Kaşıkçı’nın arbede sırasında öldüğüne inanmıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine nihai açıklık getirmesinin ardından bu ülkeye karşı hangi önlemin alınacağına karar vereceğini belirtti.

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Kaşıkçı hakkında duyduklarım tatmin edici değil ancak yatırımları kaybetmek istemiyorum

İngiliz parlamentosunda konuşan Hunt, "İngiltere'nin tepkisi, soruşturma sonuçlarının doğruluğuna ve bunun bir daha tekrarlanmayacağı inancına bağlı olacak. Kaşıkçı'nın kavga sonucu hayatını kaybettiği yönündeki açıklamalar inandırıcı değil. Kaşıkçı'nın ölüm sebepleriyle ilgili açıklamalar, değerlerimizle uyuşmuyor" dedi.

Bakan, "Gazetecinin öldürülmesi tedirginlik yaratıyor, çünkü basın özgürlüğünü etkiliyor. Biz, gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz. O, hükümetin elindeyken öldü. Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz. Hepimiz öfkeliyiz" diye ekledi.