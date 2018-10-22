İngiltere: Kaşıkçı’nın arbede sırasında öldüğüne inanmıyoruz

İngiliz parlamentosunda konuşan Hunt, "İngiltere'nin tepkisi, soruşturma sonuçlarının doğruluğuna ve bunun bir daha tekrarlanmayacağı inancına bağlı olacak. Kaşıkçı'nın kavga sonucu hayatını kaybettiği yönündeki açıklamalar inandırıcı değil. Kaşıkçı'nın ölüm sebepleriyle ilgili açıklamalar, değerlerimizle uyuşmuyor" dedi.
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Bakan, "Gazetecinin öldürülmesi tedirginlik yaratıyor, çünkü basın özgürlüğünü etkiliyor. Biz, gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz. O, hükümetin elindeyken öldü. Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını beklemeliyiz. Hepimiz öfkeliyiz" diye ekledi.
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