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16:00 24 Ekim 2018
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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    İngiltere Başbakanı May: Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin vizeleri iptal edilecek

    © AFP 2018 / Tolga AKMEN
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan şüphelilerin İngiltere vizelerinin iptal edileceğini söyledi.

    Mike Pompeo
    © REUTERS / Edgar Su
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kaşıkçı cinayetinden sorumlu Suudilerin vizelerini iptal edeceğiz
    İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda konuşan May, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine, "İçişleri Bakanı bütün şüphelilerle ilgili, İngiltere'ye girmelerini önlemeye dönük eyleme geçiyor. Eğer bu kişilerin halihazırda vizeleri varsa, bunlar bugün iptal edilecek" dedi.

    'TAM OLARAK NE OLDUĞUNUN ORTAYA KONULMASINA ACİL İHTİYAÇ VAR'

    May, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz. Ortadan kaybolmasının ardından çok açıkça belirtik ki Suudi Arabistan, Türkiye ile iş birliği yapmalı ve inandırıcı bir soruşturma yürütmeli.

    Muhammed bin Selman ile Kral Selman
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 'boykot' edildiği söylenen toplantıdan 30 milyar dolarlık 15 anlaşma çıktı
    Kaşıkçı'nın arbedede öldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değildi. Dolayısıyla tam olarak ne olduğunun ortaya konulmasına acil bir ihtiyaç var" diye konuştu.

    MAY, SUUDİ KRALI İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

    Suudi Arabistan'da yapılan iş zirvesine hiçbir bakanlık yetkilisinin katılmadığını belirten May, kendisinin de Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak bugün Kral Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, İngiliz Parlamentosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, İngiltere
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