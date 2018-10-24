Ermenistan Parlamentosu Paşinyan'ın adaylığını reddetti, fesih sürecini başlattı

Ermenistan Parlamentosu’nda istifa ettikten sonra görevine devam eden Başbakan Nikol Paşinyan’ın yeniden adaylığı reddedildi. Paşinyan’a parlamentoda hiç 'evet' oyu çıkmazken, 11 vekil çekimser oy, 1 vekil de 'hayır' oyu verdi.

Konuyla ilgili konuşan Paşinyan "Adaylığım seçilmek için değil seçilmemek için koyuldu. Önümüzdeki erken seçimlerin meşruiyetine dair spekülasyon olmaması için aday gösterildim" dedi.

Parlamentonun aday göstermek için bir haftası daha var.

Paşinyan’ın partisi Yelk Birliği’nin Başkanı Lena Nazaryan, Paşinyan’ın parlamentonun feshi için aday gösterildiğini söylemişti. Nazaryan’a göre, anayasa gereği, resmi olarak aday gösterilmesi gerekiyordu. Parlamentonun feshi için hükümetin iki oturumda başbakanı seçememesi gerekiyor.

Paşinyan 16 Ekim’de erken seçim için istifasını vermişti.