Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım sinyali

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Olayın açıklığa kavuşması, bunun bizim istihbarat servislerimizce onaylanması ve Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, sadece silah satışıyla sınırlı kalmayacak şekilde yaptırım kararı alacağız" dedi.

© AFP 2018 / Ludovic Marin Macron 'Suudi Arabistan'a silah ambargosu' çağrısına sessiz kaldı

Griveaux, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Olaya ilişkin araştırmalarının devam ettiğini ve gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Griveaux, "Olayın açıklığa kavuşması, bunun bizim istihbarat servislerimizce onaylanması ve Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, sadece silah satışıyla sınırlı kalmayacak şekilde yaptırım kararı alacağız" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa'nın olayın aydınlığa kavuşturulmasını beklediğini ve bundan sonra bir tavır belirleyeceğini söylemişti.

Macron dün de Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulanmasına ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.