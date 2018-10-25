Almanya Parlamentosu: Riyad’a karşı uluslararası yaptırımlar uygulanmalı

Almanya Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi Jens Kestner Sputnik’e verdiği demeçte, Almanya’nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan’a geçici silah satışı yasağından sonra, uluslararası yaptırımlar uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi Kestner yaptığı açıklamada, “Bu emsal bir vakadır. Bu emsalin doğasına uygun olarak ilk önce Almanya’nın Kaşıkçı’nın ölümünden dolayı Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması ve uluslarararası yaptırım uygulamaya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi gazetecinin öldürülmesinden dolayı, Suudi Arabistan’a silah ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve 2017 yılından beri ABD'de yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.