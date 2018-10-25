CSKA Moskova, Roma yetkililerini mahkemeye vermeye hazırlanıyor

Roma ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçı için İtalya'nın başkentine giden CSKA Moskovalı Rus taraftarlar, maç öncesinde bir kazaya maruz kaldı.

Taraftarlar Repubblica metro istasyonunda Stadio Olimpico stadyumuna giderken yürüyen merdiven kontrolden çıktı ve merdiven üzerindeki tarafların düşmesine neden oldu.

SALVİNİ: ONLARCA SARHOŞ RUS TARAFTAR YÜZÜNDEN BOZULDU

Olay sonucunda 16'sı Rus 19 kişi yaralandı. Taraftarlardan birinin ayağını kaybettiği aktarıldı.

İtalyan basını ise olayda yürüyen merdivende ‘zıpladıkları için' taraftarların suçlu olduğunu ileri sürdü. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, merdivenin ‘onlarca sarhoş Rus taraftar' yüzünden bozulduğunu iddia etti.

Еще одно видео из римского метро, на котором видно, что болельщики ЦСКА спускались в метро спокойно #РомаЦСКА #RomaCSKA pic.twitter.com/jNUBG1gtDR — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 24, 2018

​CSKA Moskova taraftarları ise iddiaları reddederek, kaza sırasında yalnızca merdivende durup şarkı söylediklerini ve tezahürat yaptıklarını belirtti.

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 23, 2018

CSKA Moskova taraftar grubu Red-Blue World, Roma yetkilileri hakkında dava açılabilmesi için kazayı yaşayan taraftarlardan bilgi ve belge talep etti.

'YÜRÜYEN MERDİVEN ÇOK KALABALIK OLDUĞU İÇİN BOZULDU'

Öte yandan İtalya Ticaret Birliği yetkilisi Michelle Frullo da Guardian'a yaptığı açıklamada yürüyen merdivenin çok kalabalık olmasından dolayı bozulduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Roma belediye başkanına taraftarların tedavisine yardım ettiği için teşekkür ettiğini söyledi.