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19:03 25 Ekim 2018
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    CSKA ile AS Roma arasında oynanacak maç öncesinede yaşanan yürüyen merdiven kazası

    CSKA Moskova, Roma yetkililerini mahkemeye vermeye hazırlanıyor

    © Sputnik / Danilo Garcia Di Meo
    Avrupa
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    CSKA Moskova taraftarlarının salı günü İtalya’nın başkenti Roma’daki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde 30 kişinin yürüyen merdivenin çökmesi olayında yaralanmasıyla ilgili kent yetkililerini mahkemeye vermeye hazırlandığı belirtildi.

    Roma ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçı için İtalya'nın başkentine giden CSKA Moskovalı Rus taraftarlar, maç öncesinde bir kazaya maruz kaldı.

    Taraftarlar Repubblica metro istasyonunda Stadio Olimpico stadyumuna giderken yürüyen merdiven kontrolden çıktı ve merdiven üzerindeki tarafların düşmesine neden oldu.

    SALVİNİ: ONLARCA SARHOŞ RUS TARAFTAR YÜZÜNDEN BOZULDU

    Olay sonucunda 16'sı Rus 19 kişi yaralandı. Taraftarlardan birinin ayağını kaybettiği aktarıldı.

    İtalyan basını ise olayda yürüyen merdivende ‘zıpladıkları için' taraftarların suçlu olduğunu ileri sürdü. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, merdivenin ‘onlarca sarhoş Rus taraftar' yüzünden bozulduğunu iddia etti.

    ​CSKA Moskova taraftarları ise iddiaları reddederek, kaza sırasında yalnızca merdivende durup şarkı söylediklerini ve tezahürat yaptıklarını belirtti.

    CSKA Moskova taraftar grubu Red-Blue World, Roma yetkilileri hakkında dava açılabilmesi için kazayı yaşayan taraftarlardan bilgi ve belge talep etti.

    'YÜRÜYEN MERDİVEN ÇOK KALABALIK OLDUĞU İÇİN BOZULDU'

    Öte yandan İtalya Ticaret Birliği yetkilisi Michelle Frullo da Guardian'a yaptığı açıklamada yürüyen merdivenin çok kalabalık olmasından dolayı bozulduğunu söyledi.

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Roma belediye başkanına taraftarların tedavisine yardım ettiği için teşekkür ettiğini söyledi.

    An ambulance arrives with injured at the Antonio Perrino hospital in Brindisi, southern Italy
    © AFP 2018 / Carlo Hermann
    Roma-CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü: Çok sayıda taraftar yaralandı

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    Etiketler:
    Roma'da yaşanan yürüyen merdiven kazası, Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma ile CSKA Moskova arasında oynanan maç, AS Roma, CSKA Moskova Futbol Takımı, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Roma, İtalya, Rusya
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