Çocuklarını pasta ve Coca-Cola ile besleyen Fransız’a hapis cezası

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, alkol bağımlısı olan bir Fransız’ın 3 ve 4 yaşındaki 2 erkek çocuğunu tek başına yetiştirdiği dairede ne yatak, ne buzdolabı, ne de bir oyuncak bulunabildi.
© AFP 2018 / Stephen Lovekin
Tuhaf ailenin sosyal servislerin dikkatini çektiği belirtilen haberde, sosyal hizmet memurlarının babanın çocuklarını sadece pastane ürünleri ve Coca-Cola ile beslediğini saptadıkları ifade edildi.
ÇOCUĞUN ÇÜRÜYEN 7 DİŞİ ÇEKİLDİ
Habere göre görevliler, bu şekilde beslenen büyük çocuğun çürüyen 7 dişini çekmek zorunda kaldı.
Le Figaro, çocukların vesayet altına alındığını, babanınsa cezasını çekmek üzere Limoges cezaevine sevk edildiğini ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)