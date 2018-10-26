Çocuklarını pasta ve Coca-Cola ile besleyen Fransız’a hapis cezası

Çocuklarına sadece pastane ürünleri yediren ve Coca-Cola içiren bir Fransa vatandaşına 3 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

© AFP 2018 / Stephen Lovekin Vegan anneye 'bebeğinin hayatını tehlikeye atmaktan' dava

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, alkol bağımlısı olan bir Fransız’ın 3 ve 4 yaşındaki 2 erkek çocuğunu tek başına yetiştirdiği dairede ne yatak, ne buzdolabı, ne de bir oyuncak bulunabildi.

Tuhaf ailenin sosyal servislerin dikkatini çektiği belirtilen haberde, sosyal hizmet memurlarının babanın çocuklarını sadece pastane ürünleri ve Coca-Cola ile beslediğini saptadıkları ifade edildi.

ÇOCUĞUN ÇÜRÜYEN 7 DİŞİ ÇEKİLDİ

Habere göre görevliler, bu şekilde beslenen büyük çocuğun çürüyen 7 dişini çekmek zorunda kaldı.

Le Figaro, çocukların vesayet altına alındığını, babanınsa cezasını çekmek üzere Limoges cezaevine sevk edildiğini ifade etti.