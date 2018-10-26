Yunanistan'da şüpheli paket alarmı: Dışişleri binası tahliye ediliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binası, postayla gönderilen şüpheli paket sebebiyle boşaltılıyor.

Reuters'a konuşan bir Yunan polis, bina içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu söyledi. Paketin posta ile ulaştığı belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında yer alıyor.