Yunanistan'da şüpheli paket alarmı: Dışişleri binası tahliye ediliyor

Reuters'a konuşan bir Yunan polis, bina içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu söyledi. Paketin posta ile ulaştığı belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında yer alıyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binasının şüpheli paket sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi.
Reuters'a konuşan bir Yunan polis, bina içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu söyledi. Paketin posta ile ulaştığı belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında yer alıyor.
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